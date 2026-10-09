Tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo

Tại Hội nghị lần thứ Tư, Trung ương đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên. Đây không phải điều bất ngờ, bởi tăng trưởng hai con số đã được xác định là mục tiêu của giai đoạn 2026 - 2030. Điều đáng chú ý là cùng với yêu cầu tăng tốc, bứt phá, Trung ương tiếp tục nhấn mạnh những nền tảng để duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị chiều 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài”. Theo đó, phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực hấp thụ vốn; phát triển doanh nghiệp trong nước; gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và tăng giá trị trong nước; kiểm soát lạm phát, rủi ro.

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, riêng quý III tăng 9,95%. Đà tăng trưởng được củng cố qua từng quý, tạo tiền đề thuận lợi để hướng tới mục tiêu năm 2027. Tuy nhiên, trên nền kinh tế ngày càng lớn, cùng một tốc độ tăng trưởng 10% đòi hỏi lượng giá trị gia tăng tuyệt đối lớn hơn so với năm trước. Điều đó đòi hỏi các động lực tăng trưởng đóng góp mạnh hơn, cả về quy mô và hiệu quả.

Đầu tư công, FDI, xuất khẩu và tiêu dùng tiếp tục giữ vai trò quan trọng; song bên cạnh quy mô, cần quan tâm đến giá trị gia tăng mà mỗi động lực tạo ra, khả năng lan tỏa và đóng góp cho tăng trưởng những năm tiếp theo.

Chẳng hạn, một công trình hạ tầng góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngay trong giai đoạn xây dựng. Khi đi vào khai thác, giá trị kinh tế của công trình còn thể hiện ở khả năng giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường, tăng kết nối vùng và thu hút đầu tư. Tương tự, một dự án FDI có thể làm tăng sản lượng công nghiệp và xuất khẩu, nhưng tác động dài hạn sẽ lớn hơn khi tạo được liên kết với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và gia tăng giá trị nội địa.

Cùng với nâng cao hiệu quả đầu tư, việc đưa nhanh hơn những nguồn lực đã huy động vào sản xuất, kinh doanh cũng có ý nghĩa quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu: “Không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và cơ hội”. Trong bối cảnh nhu cầu nguồn lực cho tăng trưởng ngày càng lớn, tháo gỡ vướng mắc để các dự án sớm triển khai, công trình sớm phát huy hiệu quả và cơ hội đầu tư được nắm bắt kịp thời cũng chính là tạo thêm dư địa phát triển.

Dù vậy, nâng cao năng suất cần thời gian và sự tích luỹ; đổi mới công nghệ, phát triển nhân lực, cải thiện quản trị hay hình thành các chuỗi cung ứng trong nước đều cần thời gian để phát huy hiệu quả. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng năm 2027 đòi hỏi những kết quả cụ thể ngay trong ngắn hạn.

Vì thế, cần kết hợp phát huy nhanh các động lực hiện có với thúc đẩy những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh dài hạn. Tăng trưởng trước mắt tạo thêm nguồn lực cho phát triển, trong khi những cải thiện về năng suất, công nghệ và năng lực sản xuất hôm nay sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng cho những năm sau.

Tăng trưởng cao trong một năm là kết quả quan trọng, nhưng ý nghĩa lâu dài còn nằm ở những năng lực phát triển được bồi đắp qua mỗi bước tăng trưởng: hạ tầng kết nối hiệu quả hơn, doanh nghiệp trong nước có sức cạnh tranh cao hơn, năng lực làm chủ công nghệ và năng suất lao động được nâng lên, giá trị gia tăng giữ lại trong nền kinh tế ngày càng lớn. Đây có lẽ cũng là thông điệp Trung ương gửi gắm qua mục tiêu tăng trưởng hai con số: mỗi bước bứt phá hôm nay phải góp phần tạo dựng nền tảng phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, điều quan trọng là sớm chuyển quyết tâm thành hành động, đúng như yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Ngay sau Hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay vào công việc, tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển”.