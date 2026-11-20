Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi làm việc

Cùng đồng hành, vì sự phát triển của công nghiệp văn hóa

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm mong muốn buổi làm việc lần này sẽ mở ra những định hướng, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết bên cạnh nhiệm vụ chính trị được giao, VTV xác định tham gia vào phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, truyền hình và phát thanh được xác định là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa tạo ra các sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa, sáng tạo, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa của người dân và phù hợp với mục tiêu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững đất nước.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm phát biểu

Với lợi thế về khả năng kết nối và lan tỏa, truyền hình còn có vai trò quan trọng trong việc phổ biến những mô hình, cách làm hay trong thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển công nghiệp văn hóa, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ VHTTDL, thông qua việc ký chương trình phối hợp công tác. Ông Nguyễn Thanh Lâm đề nghị hai bên tập trung đóng góp ý kiến đối với dự thảo chương trình phối hợp công tác, sớm thống nhất để hai bên ký kết vào thời điểm phù hợp.

Trình bày báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2026 của VTV và đề xuất phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Chương trình (VTV) Hoa Thanh Tùng cho biết trong thời gian qua, VTV tích cực phối hợp với Bộ VHTTDL trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hoạt động chỉ đạo, điều hành của ngành; phản ánh đời sống văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trên hệ thống kênh truyền hình, báo điện tử và nền tảng số.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo ước tính, các nội dung gắn với lĩnh vực do Bộ VHTTDL quản lý chiếm trên 60% tổng thời lượng phát sóng của 13 kênh. Trong đó, VTV3, VTV8 tập trung vào văn hóa, giải trí. VTV6 chuyên biệt về thể thao. Nhiều chương trình chuyên sâu được duy trì và phát triển như: Góc nhìn văn hóa, Sức mạnh mềm văn hóa, Rạng rỡ Việt Nam, Không gian văn hóa nghệ thuật, Việt Nam đa sắc…

Trong phát triển công nghiệp văn hóa, Đài đã hình thành nhiều thương hiệu nội dung có sức sống lâu dài như Đường lên đỉnh Olympia, Táo quân, Vua tiếng Việt, cuộc thi Sao Mai, các bộ phim truyền hình và chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Đài cũng đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ (IP) chương trình, hướng tới tạo giá trị bền vững trong chuỗi sản xuất và khai thác nội dung.

Các chương trình, sự kiện quy mô lớn như V-Concert, V-Fest, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup cho thấy khả năng đưa nội dung từ màn hình ra không gian biểu diễn, trải nghiệm trực tiếp; kết nối khán giả với nghệ sĩ và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Phó Trưởng Ban Chương trình (VTV) Hoa Thanh Tùng báo cáo tại buổi làm việc

Trong quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương, Đài phối hợp sản xuất, truyền hình trực tiếp nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu. Hoạt động truyền hình trực tiếp, thông tin trước, trong và sau sự kiện góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, di sản, lễ hội và hình ảnh địa phương; tăng nhận diện điểm đến, kết nối văn hóa với du lịch và dịch vụ.

Phát triển sản phẩm, thương hiệu hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Đề xuất phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, ông Hoa Thanh Tùng cho biết các hướng hợp tác trọng tâm bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển của ngành; đồng hành xây dựng sản phẩm, thương hiệu và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; số hóa, khai thác tài nguyên văn hóa và phát triển sản phẩm trên nền tảng số.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc VTV và Bộ VHTTDL dự buổi làm việc

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, di sản, thể thao và du lịch Việt Nam; mở rộng hợp tác phát triển nội dung thể thao, nâng cao đời sống văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Cụ thể, đối với Đề án Nhà hát Việt trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo, VTV mong muốn Bộ VHTTDL hỗ trợ kết nối các đơn vị nghệ thuật; hỗ trợ, hướng dẫn và tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan trong xác định, rà soát, giải quyết các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền khai thác tác phẩm trên môi trường số; chia sẻ tác phẩm, chương trình biểu diễn và các nội dung văn hóa nghệ thuật có giá trị, từng bước hình thành kho nội dung nghệ thuật dùng chung trên nền tảng số phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá và phổ biến rộng rãi đến công chúng.

Bên cạnh Nhà hát Việt, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (VTV), Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ VHTTDL) đã ký kết hợp tác, phối hợp với trọng tâm là xây dựng và phát triển chuyên trang Mở sách cùng VTV trên VTVgo.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Đài đề xuất Bộ VHTTDL quan tâm hỗ trợ kết nối các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, thư viện và phát triển văn hóa đọc; phối hợp giới thiệu nguồn sách, tác giả, nhà xuất bản và các chương trình phù hợp để từng bước phát triển chuyên trang trên cơ sở tôn trọng bản quyền và quyền lợi hợp pháp của các tác giả, nhà xuất bản, đơn vị sở hữu nội dung.

Đối với 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ VHTTDL xây dựng, VTV cho biết sẵn sàng tham gia, đồng hành, thúc đẩy các sáng kiến bằng sức mạnh tổng hợp của hệ sinh thái nội dung bao gồm: Hệ thống kênh truyền hình phục vụ nhiều nhóm công chúng; các đơn vị sáng tạo, sản xuất tin tức, phim tài liêu văn hóa, giải trí, văn nghệ và thể thao; kho tư liệu nghe nhìn; nền tảng VTVgo và các trang, kênh số; cùng năng lực tổ chức chương trình, sự kiện và kết nối đối tác.

Đại diện Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (VTV) phát biểu

VTV cũng đề xuất Bộ VHTTDL hỗ trợ khôi phục kho tư liệu truyền hình từ những cơ quan đã dừng hoạt động.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và Đài Truyền hình Việt Nam đã cho ý kiến đóng góp về giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa Bộ VHTTDL và VTV trong thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, các ý kiến tập trung vào phối hợp xây dựng IP chương trình trong công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch; dự thảo chương trình phối hợp công tác giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng bày tỏ vui mừng khi hai bên đã thống nhất cao về các hạng mục hợp tác, tạo cơ sở để tiến tới ký kết và triển khai chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng đề nghị các đầu mối của hai bên tiếp tục cụ thể hóa một số nội dung, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào phụ lục kế hoạch hành động. Đối với các nội dung liên quan đến kỹ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, cần tiếp tục trao đổi để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khán giả.

Nhấn mạnh 3 định hướng cần được thể hiện rõ trong chương trình hành động, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, trước hết, mọi hoạt động hợp tác đều phải hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn, đưa các sản phẩm công nghiệp văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đến gần hơn với công chúng.

Đặc biệt, việc chuyển tải nội dung lên môi trường số cần được thực hiện theo hướng không làm suy giảm chất lượng hay lượng khán giả đến với nhà hát mà ngược lại, phải lại phải góp phần bổ sung và nâng cao giá trị của các sản phẩm nghệ thuật.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã thăm trụ sở làm việc của Đài Truyền hình Việt Nam

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị chất lượng công tác phối hợp phải được thể hiện rõ bằng các con số cụ thể, thông qua công cụ đo lường. Thứ trưởng đề xuất định kỳ hằng tháng cập nhật, rà soát, đánh giá kết quả và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm do VTV đề xuất, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ sự nhất trí và ủng hộ. Thứ trưởng cũng mong muốn VTV tiên phong triển khai các hướng đi mới trong sản xuất các chương trình trên sóng truyền hình và không gian số; đồng thời khẳng định Bộ VHTTDL sẵn sàng phối hợp cùng VTV trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất nội dung.

Theo Thứ trưởng, qua trao đổi với các nhà quản lý, chuyên gia quốc tế về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và nội dung số, AI luôn là từ khóa được nhấn mạnh. Đây là công cụ quan trọng mà Việt Nam cần chủ động tiếp cận, khai thác.

Đề cập đến nguy cơ mai một của kho tư liệu truyền hình, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, bên cạnh tư liệu tại các cơ quan truyền hình lớn, một khối lượng đáng kể tư liệu về đất nước, con người Việt Nam còn được lưu giữ tại Viện Phim Việt Nam và các hãng phim. Nhiều tác phẩm điện ảnh qua các thời kỳ phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở từng giai đoạn lịch sử.

Vì vậy, việc số hóa nguồn tư liệu này có ý nghĩa quan trọng và cần được nghiên cứu, thực hiện theo lộ trình phù hợp. Việc số hóa cũng cần gắn với hiệu quả kinh tế, ưu tiên những nội dung có khả năng tạo ra giá trị và nguồn thu, qua đó hình thành nguồn lực tái đầu tư trở lại cho văn hóa.