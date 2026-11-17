Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC nhằm rà soát công tác chuẩn bị năm APEC 2027 tại Việt Nam, ngày 6/11. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam về chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thưa Thứ trưởng, Tuần lễ cấp cao APEC 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động. Xin Thứ trưởng đánh giá ý nghĩa của Năm APEC 2026 và những kỳ vọng của Việt Nam đối với Tuần lễ Cấp cao năm nay?

Ra đời năm 1989, APEC theo đuổi mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung ở châu Á - Thái Bình Dương trên cơ sở mở cửa thương mại, đầu tư, tăng cường liên kết và hợp tác kinh tế - kỹ thuật. Năm 2026 đặt mục tiêu đó trước một phép thử lớn khi khu vực và thế giới đối mặt với những biến động địa chính trị, địa kinh tế, những bất định trong môi trường thương mại, đầu tư và những bước tiến nhanh chóng của khoa học - công nghệ với cả cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, diễn đàn APEC với 21 nền kinh tế, chiếm hơn 60% GDP và hơn một nửa kim ngạch thương mại hàng hóa toàn cầu, càng khẳng định vai trò duy trì đối thoại, hợp tác, góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành một trong những động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Thành Long)

Chỉ còn vài tháng nữa là năm 2026 khép lại, có thể thấy chủ nhà Trung Quốc đã cùng các thành viên đưa APEC 2026 thành một năm ý nghĩa cho hợp tác của diễn đàn trên ba phương diện sau:

Một là, chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” và ba ưu tiên về mở cửa, đổi mới, hợp tác do Trung Quốc đề xuất phản ánh nguyện vọng lâu dài của các thành viên về một khu vực mở, gắn kết và cùng phát triển, đáp ứng những nhu cầu thiết thực về giữ vững môi trường thuận lợi cho thương mại, đầu tư, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, ứng phó với các thách thức chung.

Hai là, những đồng thuận đạt được tại các Hội nghị Bộ trưởng về thương mại, tài chính, kinh tế số, an ninh lương thực và năng lượng, tại các nhóm công tác trong cả năm đã tạo cơ sở để các thành viên phối hợp chính sách, triển khai sáng kiến chung và chuẩn bị nội dung báo cáo lên các Nhà Lãnh đạo APEC.

Ba là, Trung Quốc và các thành viên đã phát huy một thế mạnh của APEC là gắn đối thoại chính sách với tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), những vấn đề doanh nghiệp trực tiếp gặp phải, từ các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận công nghệ số, đã được chuyển thành khuyến nghị chính sách gửi các Nhà Lãnh đạo.

Tuần lễ cấp cao APEC 2026 sắp tới tại Thâm Quyến thu hút sự quan tâm rộng rãi, được các thành viên APEC cũng như cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng.

Đây sẽ là dịp để các Nhà Lãnh đạo APEC gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi trực tiếp về những vấn đề lớn của thế giới và khu vực, truyền tải thông điệp chung về đối thoại, mở cửa và hợp tác, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định.

Chúng tôi kỳ vọng, Hội nghị sẽ đạt được những bước tiến thực chất đối với khu vực trong các lĩnh vực liên kết kinh tế - kết nối khu vực, thương mại số… đặt nền tảng cho một khu vực gắn kết hơn và có thêm động lực tăng trưởng trong thập niên tới.

Những đồng thuận tại Thâm Quyến sẽ tạo đà cho Năm APEC Việt Nam 2027. Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên kế thừa kết quả của Năm APEC 2026, tiếp tục triển khai các chương trình, sáng kiến hợp vì một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng, mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và người dân.

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần khẳng định một Việt Nam chủ động, có trách nhiệm trong hợp tác khu vực; đồng thời tạo thêm chuyển biến cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027 ngày 28/10. (Nguồn: VGP)

Thưa Thứ trưởng, nhìn lại gần 30 năm Việt Nam tham gia APEC, xin Thứ trưởng đánh giá những lợi ích mà hợp tác APEC mang lại cho Việt Nam và những bước phát triển về vai trò, vị thế, đóng góp của Việt Nam tại diễn đàn này?

Nhìn lại gần 30 năm kể từ Việt Nam khi gia nhập APEC năm 1998, có thể khẳng định đây là một quyết định có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tham gia APEC đã mở thêm không gian hợp tác với các trung tâm kinh tế, thương mại và công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những bước hội nhập sâu rộng tiếp theo.

Lợi ích mà APEC mang lại được thể hiện trên nhiều phương diện. Với nền kinh tế, đó là cơ hội mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tiếp cận tri thức và kinh nghiệm phát triển. Với doanh nghiệp, đó là điều kiện thuận lợi hơn để kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường và tham gia chuỗi cung ứng khu vực. Các chương trình hợp tác, trao đổi chính sách và nâng cao năng lực trong APEC cũng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực hội nhập.

Theo tôi, một giá trị lâu dài của quá trình này là sự trưởng thành về tư duy, năng lực và cách thức tham gia hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế. Qua thực tiễn hội nhập, chúng ta hiểu rõ hơn rằng muốn tận dụng được cơ hội từ bên ngoài thì phải chủ động đổi mới từ bên trong; đồng thời, muốn có tiếng nói và được tin cậy thì phải có đóng góp thiết thực cho công việc chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Sự chuyển biến trong vai trò của Việt Nam tại APEC thể hiện rõ ở việc từ chỗ là thành viên tích cực, ngày nay Việt Nam đã chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia xây dựng chương trình hợp tác và đảm nhận những trọng trách của diễn đàn. Hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào các năm 2006 và 2017 là những dấu mốc nổi bật. Ý nghĩa của những thành công này còn nằm ở khả năng điều phối, dung hòa các quan tâm khác nhau và cùng các thành viên tìm kiếm đồng thuận, duy trì đà hợp tác trong những thời điểm nhiều khó khăn.

Bên cạnh những dấu mốc lớn, Việt Nam còn đóng góp qua các sáng kiến, dự án cụ thể về phát triển nguồn nhân lực, tạo thuận lợi thương mại, an ninh lương thực và ứng phó với thiên tai. Những đóng góp ấy xuất phát từ kinh nghiệm, nhu cầu phát triển của chính chúng ta, đồng thời đáp ứng quan tâm chung của các thành viên.

Có thể nói, chặng đường tham gia APEC cho thấy sự gắn bó giữa phát triển đất nước và đóng góp cho khu vực. Việt Nam phát triển, hội nhập càng sâu thì càng có điều kiện đóng góp nhiều hơn; hợp tác khu vực hiệu quả lại tạo thêm cơ hội cho Việt Nam. Vị thế và uy tín của đất nước được bồi đắp từ chính quá trình đó, bằng sự nhất quán trong cam kết, tinh thần trách nhiệm và những công việc cụ thể mà chúng ta cùng các đối tác thực hiện.

Ngày 2/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp về rà soát công tác chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và triển khai các hoạt động song phương tại Trung Quốc; đồng thời rà soát tiến độ, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai. (Ảnh: Thành Long)

Thưa Thứ trưởng, chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới những mục tiêu trọng tâm nào trong hợp tác APEC và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc?

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương. Mục tiêu xuyên suốt là đóng góp vào các chương trình nghị sự quan trọng của khu vực về hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác và tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đối với APEC, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên củng cố nền tảng hợp tác kinh tế khu vực, duy trì môi trường thương mại, đầu tư thông thoáng, ổn định và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, việc các nhà lãnh đạo trực tiếp trao đổi có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường hiểu biết, tìm kiếm đồng thuận và định hướng hợp tác.

Sự chuyển biến trong vai trò của Việt Nam tại APEC thể hiện rõ ở việc từ chỗ là thành viên tích cực, ngày nay Việt Nam đã chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia xây dựng chương trình hợp tác và đảm nhận những trọng trách của diễn đàn.

Trong dịp Tuần lễ cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều Lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Đây cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ những ưu tiên phát triển, trao đổi với các đối tác về khả năng hợp tác trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nhân lực. Điều chúng ta hướng tới là những cơ hội hợp tác cụ thể, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân.

Chuyến công tác còn diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Vì vậy, việc tăng cường tham vấn, lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự phối hợp của các thành viên có ý nghĩa quan trọng, giúp Việt Nam, với tư cách là chủ nhà APEC 2027, chuẩn bị chương trình hợp tác vừa tiếp nối những kết quả đã đạt được, vừa đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực.

Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mục tiêu quan trọng là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất. Các cuộc trao đổi cấp cao là dịp để hai bên rà soát việc thực hiện những nhận thức chung, xác định những công việc cần ưu tiên và cùng tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” diễn ra trong 2 ngày 1-2/10. (Ảnh: Thành Long)

Với hai nước láng giềng có quan hệ kinh tế gắn bó, còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng. Những lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh cũng mở ra các hướng hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước. Cùng với đó, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân cần tiếp tục được quan tâm để tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Việc duy trì trao đổi thẳng thắn, chân thành cũng giúp hai bên xử lý phù hợp những vấn đề còn khác biệt, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện cho quan hệ phát triển bền vững.

Chúng tôi kỳ vọng, chuyến công tác sẽ góp phần khẳng định một Việt Nam chủ động, có trách nhiệm trong hợp tác khu vực; đồng thời tạo thêm chuyển biến cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Giá trị lâu dài của chuyến công tác sẽ được thể hiện ở việc những định hướng và nhận thức chung được tiếp nối bằng các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực.

Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trước thềm APEC 2026. (Nguồn: VCG)

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