Tạo đà cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Cùng với đó, sự đồng hành của chính quyền địa phương góp phần tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy lợi thế, mở rộng không gian phát triển

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Dân Hòa có diện tích tự nhiên khoảng 38,47km², dân số gần 63.000 người. Với các tuyến giao thông quan trọng, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bức tranh kinh tế xã Dân Hòa có sự đan xen giữa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cùng với Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật và các công ty đóng trên địa bàn sản xuất kinh doanh hiệu quả, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển với việc hình thành các cụm công nghiệp đa ngành nghề, đang được đầu tư xây dựng hạ tầng quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật, các doanh nghiệp, doanh nhân và chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn luôn nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng hành cùng địa phương, tạo việc làm cho người dân và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường cho biết, hệ thống làng nghề truyền thống cũng là nguồn lực kinh tế đáng kể của địa phương. Dân Hòa có 21 làng nghề được công nhận, với những tên tuổi nổi tiếng, như: Giò chả Ước Lễ, sơn tạc tượng Vũ Lăng, lồng chim Canh Hoạch; nón lá Tri Lễ; cùng 45 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP…

Đây không chỉ là những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn là nền tảng tạo việc làm, phát triển kinh tế nông thôn. Việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp phân phối, hợp tác xã và các kênh thương mại hiện đại sẽ giúp sản phẩm truyền thống nâng cao sức cạnh tranh, tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Lãnh đạo xã Dân Hòa trao khen thưởng tới các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Tiến Thành

Đặc biệt, việc triển khai dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cùng các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm mở ra những cơ hội phát triển mới cho Dân Hòa. Đây là điều kiện để doanh nghiệp chủ động nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ông Mai Xuân Trường chia sẻ, xã đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới nhờ quy hoạch và hạ tầng giao thông. Chính quyền địa phương cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành với doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tăng cường kết nối, đổi mới công nghệ và hướng tới phát triển bền vững.

Đồng hành, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Để những lợi thế trên chuyển hóa thành kết quả tăng trưởng cụ thể, vai trò đồng hành của chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng. Môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ được tạo nên từ hạ tầng mà còn từ sự minh bạch trong quản lý, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và khả năng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Thời gian qua, UBND xã Dân Hòa đã có nhiều hoạt động cụ thể, tổ chức đối thoại với người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe, trao đổi những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là kênh kết nối cần thiết cho chính quyền nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính quyền xã Dân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số quảng bá sản phẩm. Ảnh: Tiến Thành

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Nhiều doanh nghiệp không chỉ chú trọng sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Theo ông Đinh Hữu Bình, với lợi thế từ hệ thống làng nghề, sản phẩm OCOP và các dự án hạ tầng trọng điểm, Dân Hòa có cơ sở để tiếp tục khai thác tiềm năng, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và chủ cơ sở sản xuất là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Ông mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giữ vững chữ tín trong sản xuất, kinh doanh, đồng hành chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, chung tay xây dựng Dân Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy, xã Dân Hòa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không chỉ là hỗ trợ từng dự án hay giải quyết từng thủ tục, mà còn là xây dựng môi trường để các thành phần kinh tế cùng hợp tác, chia sẻ nguồn lực và mở rộng thị trường.

Với tinh thần đồng hành bằng hành động thiết thực, xã hướng tới phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có, khơi thông các nguồn lực đầu tư, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển theo hướng bền vững. Qua đó, thành công của doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo sinh kế ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.