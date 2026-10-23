Tạo đà cho công nghiệp tăng trưởng

Nhiều năm qua, Đồng Nai thuộc tốp đầu về phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có đóng góp lớn từ công nghiệp. Đến nay, công nghiệp - xây dựng chiếm 55,31% cơ cấu kinh tế thành phố. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Nai phấn đấu tăng trưởng 11%.

Tuy nhiên, muốn đạt mục tiêu này, công nghiệp phải tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn. Bài toán đặt ra là tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, nâng chất lượng thu hút đầu tư và tăng khả năng liên kết giữa các DN.

Với Đồng Nai, giao thông không chỉ phục vụ đi lại mà còn quyết định khả năng phát triển công nghiệp. Hệ thống cao tốc, quốc lộ, đường vành đai cùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tạo lợi thế lớn trong kết nối vùng, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư. Nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả khi các tuyến đường được kết nối đồng bộ, thông suốt từ KCN đến cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế.

Hạ tầng giao thông chậm kết nối sẽ làm tăng chi phí vận chuyển, kéo dài thời gian giao hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của DN. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh các công trình trọng điểm, thành phố cần ưu tiên những tuyến đường kết nối các KCN với cao tốc, Sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển. Đầu tư giao thông phải luôn đi trước một bước để tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa, tránh tình trạng công nghiệp phát triển nhưng hạ tầng không theo kịp.

Kết nối hạ tầng giao thông với các KCN tốt sẽ giúp Đồng Nai thu hút được nhiều dự án trong nước, nước ngoài đầu tư vào công nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, Đồng Nai cần chọn lựa các dự án công nghệ cao, đóng góp nhiều cho kinh tế của thành phố. Đồng thời, các DN trong KCN liên kết cộng sinh để cùng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu để phát triển bền vững.

Muốn thực hiện được yêu cầu nêu trên, các KCN phải có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, mặt bằng sạch, thủ tục đầu tư thông thoáng. Vì DN cần một môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định, khi gặp khó khăn, vướng mắc được chính quyền thành phố, địa phương xử lý kịp thời. Nếu đảm bảo được những mong muốn của nhà đầu tư, trong năm nay và những năm tiếp theo sẽ thu hút được nhiều dự án lớn, chất lượng cao.

Năm 2026, mục tiêu của Đồng Nai là thu ngân sách nhà nước 150 ngàn tỷ đồng. Điều này đòi hỏi công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Tuy nhiên, tăng trưởng phải đi cùng với hiệu quả sử dụng đất, vốn và lao động. Những dự án chậm triển khai, hạ tầng đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả hay các KCN thiếu kết nối đều làm mất đi cơ hội tăng trưởng.

Đồng Nai có lợi thế về công nghiệp, là trung tâm giao thông của khu vực phía Nam. Vấn đề là thành phố phải khai thác được các tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế. Đồng Nai cần ưu tiên cho 3 vấn đề quan trọng là: giao thông kết nối thông suốt để giảm chi phí, thời gian; thu hút đầu tư có chọn lọc để nâng giá trị ngành công nghiệp; phát triển công nghiệp hỗ trợ để tăng tỷ lệ nội địa hóa, sức cạnh tranh. Nếu thành phố triển khai tốt những vấn đề nêu trên, công nghiệp sẽ đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của thành phố.