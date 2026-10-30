Tạo đà cho chăn nuôi hàng hóa

Tại khu chăn nuôi rộng khoảng 14.000 m², ông Vũ Văn Tường, thôn Thịnh Bình, xã Quy Mông hiện duy trì quy mô nuôi khoảng 15.000 con gà đen mỗi lứa. Khác với chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây, gia đình ông đã đầu tư hệ thống máng ăn, máng uống tự động, lắp đặt camera giám sát từ xa, chủ động kiểm soát quá trình chăm sóc và theo dõi tình trạng đàn vật nuôi. Sản phẩm được liên kết tiêu thụ thông qua hợp tác xã, giúp gia đình yên tâm duy trì sản xuất.

Với quy mô đàn lớn, chi phí đầu tư con giống, thức ăn và phòng chống dịch bệnh không nhỏ. Bởi vậy, khoản hỗ trợ 5 triệu đồng theo Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND, tương đương 300 con gà giống, đã giúp gia đình ông Tường giảm bớt chi phí đầu vào, có thêm điều kiện phát triển sản xuất.

Ông Vũ Văn Tường đầu tư chuồng trại quy mô lớn, duy trì đàn gà đen khoảng 15.000 con mỗi lứa.

Ông Tường chia sẻ: “Chăn nuôi số lượng lớn đòi hỏi vốn đầu tư khá cao, nhất là tiền con giống và thức ăn. Được Nhà nước hỗ trợ 300 con gà giống, gia đình tôi có thêm nguồn lực để duy trì sản xuất. Quan trọng hơn, qua quá trình triển khai mô hình, chúng tôi càng chú trọng đầu tư chuồng trại, thực hiện tốt quy trình chăm sóc, phòng dịch và liên kết tiêu thụ. Hiện mỗi năm, gia đình thu lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng từ chăn nuôi”.

Không chỉ với gia cầm, chính sách hỗ trợ còn tạo điều kiện để các hộ phát triển chăn nuôi gia súc, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Tại thôn Thịnh Vượng, gia đình ông Hoàng Văn Giang hiện duy trì đàn 15 con trâu, bò, thời điểm phát triển nhiều nhất lên tới 25 con. Với đặc điểm là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thời gian nuôi dài, mô hình đòi hỏi người chăn nuôi phải có vốn đầu tư, chủ động nguồn thức ăn và chăm sóc phù hợp.

Được hỗ trợ 25 triệu đồng từ Nghị quyết số 21, gia đình ông Hoàng Văn Giang có thêm nguồn lực phát triển chăn nuôi trâu, bò.

Tham gia mô hình hỗ trợ theo Nghị quyết số 21, gia đình ông Giang được hỗ trợ 25 triệu đồng, có thêm điều kiện để duy trì, phát triển đàn vật nuôi. Ông Giang cho biết: “Được tham gia chính sách hỗ trợ của Nhà nước, gia đình có thêm vốn để duy trì và phát triển đàn. Chúng tôi chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn, chăm sóc và phòng bệnh để đàn vật nuôi phát triển tốt. Đây là nguồn thu quan trọng, giúp kinh tế gia đình ổn định hơn”.

Cũng lựa chọn chăn nuôi trâu, bò làm hướng phát triển kinh tế, gia đình bà Lê Thị Yên ở thôn Tân Thịnh hiện duy trì quy mô trên 10 con mỗi lứa. Theo bà Yên, để phát triển đàn vật nuôi, ngoài vốn mua con giống, người nuôi phải tính toán nguồn thức ăn, điều kiện chuồng trại và thời điểm xuất bán phù hợp.

Bà Yên cho biết: “Chăn nuôi trâu, bò là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình, nhưng vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Khoản hỗ trợ 25 triệu đồng giúp gia đình giảm bớt chi phí mua con giống, có thêm điều kiện phát triển đàn".

Từ thực tế một số mô hình, có thể thấy chính sách hỗ trợ đang được cụ thể hóa bằng những nguồn lực thiết thực, phù hợp với từng loại hình sản xuất.

Theo Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai, cơ sở chăn nuôi trâu, bò đạt quy mô tối thiểu 5 con được hỗ trợ chi phí mua giống tối đa 25 triệu đồng. Đối với chăn nuôi lợn, hỗ trợ chi phí mua con giống, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/cơ sở. Hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và xây dựng công trình khí sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/cơ sở. Đối với một số giống gia cầm đặc sản thuộc danh mục quy định, cơ sở đạt tối thiểu 300 con mỗi lứa được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng. Các cơ sở phải đáp ứng điều kiện về đối tượng, quy mô, hồ sơ và được nghiệm thu theo quy định.

Các cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng điều kiện về đối tượng, quy mô, hồ sơ và được nghiệm thu theo quy định.

Tại xã Quy Mông, công tác triển khai nghị quyết gắn với rà soát nhu cầu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, kiểm tra điều kiện thực hiện và nghiệm thu các mô hình đủ tiêu chuẩn. Đến nay, địa phương đã nghiệm thu 30 cơ sở, gồm 27 mô hình chăn nuôi và 3 công trình khí sinh học, với tổng kinh phí giải ngân 840 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các hộ giảm bớt khó khăn về vốn, mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao quy mô và chất lượng chăn nuôi.

Cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống tận hộ chăn nuôi để hướng dẫn kỹ thuật.

Kỹ sư chăn nuôi Phạm Thu Hồng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quy Mông cho biết: “Trong quá trình triển khai, chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ các điều kiện, nội dung hỗ trợ; hướng dẫn các hộ lựa chọn con giống, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức chăn nuôi phù hợp. Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh. Mục tiêu là giúp các hộ không chỉ hoàn thành mô hình theo yêu cầu mà còn duy trì được hiệu quả sản xuất lâu dài”.

Thực tế, Quy Mông hiện có khoảng 700.000 con gà, với gần 100 hộ nuôi quy mô từ 1.000 con mỗi lứa trở lên; đàn lợn đạt 16.375 con, đàn trâu, bò có 877 con. Chăn nuôi đang trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều hộ dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, quy mô đàn vật nuôi lớn cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát dịch bệnh, quản lý chất thải và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Xã Quy Mông đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Cùng với hỗ trợ con giống, Nghị quyết số 21 còn khuyến khích các cơ sở xử lý chất thải chăn nuôi bằng sản phẩm xử lý phù hợp hoặc xây dựng công trình khí sinh học. Đối với công trình khí sinh học, mức hỗ trợ tối đa bằng 50% chi phí, không quá 50 triệu đồng mỗi cơ sở khi đáp ứng đầy đủ điều kiện. Tại Quy Mông, 3 công trình khí sinh học đã được nghiệm thu. Đây là giải pháp góp phần xử lý chất thải hữu cơ, hạn chế mùi hôi, giảm nguy cơ ô nhiễm và tận dụng khí sinh học phục vụ sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Minh Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết: “Nghị quyết số 21 tạo điều kiện để người dân có thêm nguồn lực phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay, xã đã nghiệm thu 30 cơ sở với tổng kinh phí giải ngân 840 triệu đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chăn nuôi, chú trọng phòng chống dịch bệnh và xử lý chất thải. Đồng thời, khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và tính bền vững của các mô hình”.

Từ các mô hình được hỗ trợ trực tiếp đến công tác hướng dẫn kỹ thuật tại cơ sở, Quy Mông đang từng bước tạo nền tảng cho chăn nuôi hàng hóa phát triển. Hiệu quả của chính sách không nằm ở số tiền hỗ trợ hay số cơ sở được nghiệm thu, mà quan trọng hơn là giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư, duy trì đàn vật nuôi, tăng thu nhập và đổi mới tư duy sản xuất. Đây cũng là cơ sở để địa phương khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo thêm sinh kế và gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.