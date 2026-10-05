Tạo đà bứt phá từ cải thiện môi trường đầu tư

Ấn tượng về môi trường đầu tư thuận lợi bắt đầu từ cách doanh nghiệp được tiếp nhận, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong từng thủ tục cụ thể.

Ông Gao Bồi Lượng, nhà đầu tư Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt Nam cho biết: “Chúng tôi được hướng dẫn khá rõ về các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường... Những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án đều được các cơ quan chức năng trao đổi, tháo gỡ kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài tại địa phương”.

Không chỉ với nhà đầu tư nước ngoài, sự thay đổi trong phương thức điều hành, quản lý của Lào Cai cũng được các doanh nghiệp trong nước ghi nhận.

Ngày 20/7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel là nhà đầu tư Dự án Cửa khẩu thông minh Kim Thành.

Từ những câu chuyện cụ thể ấy, có thể thấy cải cách hành chính đang dần chuyển từ yêu cầu mang tính thủ tục thành năng lực cạnh tranh của địa phương.

Mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, mỗi vướng mắc được tháo gỡ kịp thời chính là một niềm tin được tăng thêm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2025, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Lào Cai đạt 63,85 điểm, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế “Khá”, chỉ thấp hơn 0,05 điểm so với trung vị cả nước.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã tạo chuyển biến nhất định.

Các lĩnh vực như chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được doanh nghiệp đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, một số chỉ số như: Cạnh tranh bình đẳng, chính quyền kiến tạo, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn nhiều dư địa cải thiện. Các chỉ số: Gia nhập thị trường, tính minh bạch và tiếp cận nguồn lực tuy ở mức trung bình nhưng vẫn cần được nâng chất để tạo chuyển biến rõ nét hơn.

Đây cũng là lý do Lào Cai đặt mục tiêu PCI năm 2026 đạt từ 66 điểm trở lên, tăng 2,15 điểm so với năm 2025; đồng thời phấn đấu tất cả chỉ số thành phần đều tăng điểm, không còn chỉ số thuộc nhóm thấp so với trung vị cả nước.

Bà Đoàn Thị Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai cho biết: “Điều doanh nghiệp mong muốn nhất là môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và ổn định. Khi các chính sách được công khai, thủ tục hành chính được xử lý nhanh gọn, doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất, kinh doanh. Những nỗ lực cải thiện PCI của tỉnh sẽ góp phần củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp”.

Để hiện thực hóa mục tiêu, UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương xác định cải thiện PCI là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Tinh thần xuyên suốt là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiên cứu sâu từng chỉ số thành phần, phân tích nguyên nhân tăng, giảm điểm và xây dựng giải pháp cụ thể cho những lĩnh vực còn yếu.

Kết quả cải thiện chỉ số, mức độ hài lòng của doanh nghiệp và hiệu quả giải quyết công việc được định hướng gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Cùng với đó là tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuẩn hóa quy trình theo hướng liên thông, công khai, minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng đất đai, tín dụng, thông tin, nguồn nhân lực; tăng cường đối thoại và xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đặt yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, kiên quyết phòng ngừa và xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được định hướng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, hạn chế chồng chéo, tránh tạo thêm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp.

Ông Chu Hoàng Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh khẳng định: “Mục tiêu không chỉ là nâng điểm PCI mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường đầu tư thực sự minh bạch, thuận lợi, bình đẳng; giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương”.

Khi niềm tin của doanh nghiệp được củng cố, nguồn lực xã hội được khơi thông, sức hấp dẫn đầu tư được nâng lên, mục tiêu tăng trưởng không còn chỉ dựa vào tiềm năng sẵn có mà được tiếp sức bởi một môi trường kinh doanh năng động, minh bạch và hiệu quả. Đó chính là nền tảng để Lào Cai biến cải thiện môi trường đầu tư thành động lực tăng trưởng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.