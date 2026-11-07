Tạo cực tăng trưởng mới cho ngành du lịch TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú với 4.796 cơ sở lưu trú, trong đó có 166 khách sạn xếp hạng 1-5 sao với 22.153 phòng. Hiện các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng 4 dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô gần 36 ha với 4.148 căn hộ du lịch, 216 biệt thự. Đặc biệt là Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với tổng diện tích 2.870 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm.

Thông tin tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 307 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 37%. Thành phố đã thu hút 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 37%. Từ đầu năm tới nay, bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Hàn Quốc, nguồn khách quốc tế đến từ Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ ngày càng đa dạng. Kết quả trên đã đảm bảo chắc chắn cho mục tiêu đón 61 triệu lượt khách trong nước, quốc tế và đạt 330 nghìn tỷ đồng doanh thu từ du lịch trong năm nay của TP Hồ Chí Minh.

Cần Giờ - sẽ trở thành trọng điểm du lịch của TP Hồ Chí Minh những năm sắp tới.

Góp ý về vấn đề phát triển du lịch cho thành phố trong những năm tới, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản cho rằng, thành phố cần xác định rõ “5 cực động lực phát triển” để tập trung vào thế mạnh kinh tế du lịch khu vực núi cận đô thị tại những nơi nằm ngoài khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh. Cụ thể, cực biển - đảo - núi - du lịch với không gian trọng tâm là Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm và các không gian biển, đảo, núi có liên quan như núi Dinh, núi Thị Vải, núi Lớn, núi Nhỏ, núi Con Voi và núi Chúa...

Theo ông Lê Hoàng Châu, đây là một thế mạnh về kinh tế du lịch núi cận đô thị của TP Hồ Chí Minh rất cần thiết được bổ sung vào chiến lược phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này. Bởi sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh đã trở thành “siêu” đô thị, có cả sông rạch, núi, rừng, biển đảo. Trong đó, có 4 ngọn núi cao trên 500m và 2 núi có độ cao dưới mức này đều có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch. Nhất là khu vực núi cận đô thị như núi Dinh với lợi thế nằm sát cạnh khu lõi TP Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Long Thành và biển, đảo, có tiềm năng phát triển du lịch theo mô hình khu du lịch quốc tế Genting của Malaysia.

Một dự án hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

Để tăng tốc phát triển du lịch cho thành phố, ông Lê Hoàng Châu cũng đã đề nghị bổ sung tuyến đường sắt nhẹ tại khu vực lõi trung tâm trên cơ sở tận dụng đất bãi bồi của các tuyến sông, rạch ở khu vực này. Đồng thời xây dựng tuyến đường sắt nhẹ tại khu vực các phường Tam Thắng, Vũng Tàu để vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, khách vãng lai.

Gần đây TP Hồ Chí Minh đã quyết định đầu tư xây dựng 2 công trình hạ tầng tại các khu vực trọng điểm về phát triển du lịch, gồm xây dựng cao tốc đô thị Hồ Tràm - Sân bay quốc tế Long Thành và tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

TP Hồ Chí Minh đang thiếu không gian vui chơi, giải trí, mua sắm ban đêm.

Về sự cần thiết của tuyến kết nối 2 trọng điểm du lịch trên, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu là trục kết nối duy nhất, trực tiếp giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu từ ven biển. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ 90 - 120 phút xuống còn 15 - 20 phút, hình thành “khớp nối chiến lược” giữa đô thị lõi TP Hồ Chí Minh với khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, bảo đảm dòng lưu thông thông suốt, không bị chia cắt.

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường vượt biển này sẽ hỗ trợ phát triển khu du lịch biển Cần Giờ và góp phần phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển, logistics của hai địa bàn ven biển Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu theo định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và logistics của thành phố trong dài hạn.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc đã được định hướng trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển và khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với tiềm năng lớn về quỹ đất, tài nguyên và khả năng thu hút đầu tư. Tuy nhiên hạ tầng kết nối trực tiếp giữa khu vực này với sân bay Long Thành hiện chưa được đầu tư đồng bộ.

Việc đầu tư tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của sân bay Long Thành, mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ khu du lịch Hồ Tràm, khu du lịch quốc gia Long Hải - Bình Châu cũng như toàn bộ trục động lực kinh tế du lịch phía Đông Nam của thành phố.