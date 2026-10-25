Tạo 'cú hích' du lịch cuối năm

Là người đam mê khám phá và du lịch, chị Phạm Hà Vy, du khách đến từ Gia Lai đã thẳng thắn chia sẻ về những điều khiến chị e ngại khi đến Quảng Trị vào dịp cuối năm. “Quảng Trị có rất nhiều điểm đến lịch sử và thiên nhiên tuyệt đẹp. Thế nhưng, chúng tôi rất ngại đến vào dịp cuối năm vì biết rõ tình hình mưa bão miền Trung khiến việc đi lại rất vất vả. Đi du lịch mà chỉ quanh quẩn nơi lưu trú vì mưa thì thực sự tiếc công sức và chi phí”.

Trên thực tế, dù sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng, từ di sản lịch sử-văn hóa đến hệ thống hang động, núi non, bãi biển... thế nhưng những năm qua, du lịch Quảng Trị hút khách chủ yếu từ đầu năm đến trước tháng 10. Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Trị đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ những tháng cuối năm, mưa bão kéo dài, áp thấp nhiệt đới xuất hiện liên tiếp khiến hoạt động du lịch địa phương trầm lắng.

Tú Làn Lodge, khu nghỉ dưỡng độc đáo nằm tựa lưng vào dãy núi đá vôi tại làng Tân Hóa, xã Kim Phú - Ảnh: Tư liệu

Điều này đặt ra bài toán khó đối với các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ cũng như các nhà đầu tư lớn. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch lữ hành Việt Hà chia sẻ: “So với mùa cao điểm, thời gian này, lượng khách du lịch đến với Quảng Trị chỉ đạt khoảng 30%.

Để vượt qua “khoảng trầm” này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để kích cầu như: Áp dụng các chương trình khuyến mại, giảm giá phòng, đẩy mạnh liên kết với các đối tác để hạ giá tour; đồng thời làm mới sản phẩm và tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi cho du khách. Tuy nhiên, những nỗ lực mang tính đơn lẻ này vẫn chưa thể kích cầu như kỳ vọng”.

Để tăng sức nóng cho du lịch dịp cuối năm, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần VH-DL Quảng Trị, kỳ I/2026. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11/2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa”. Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc sẽ được triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật khai mạc tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, lễ hội khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Cùng với đó là không gian văn hóa, ẩm thực đa dạng và các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn khác.

Không chỉ góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, Tuần VH-DL còn có ý nghĩa chiến lược trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, lịch sử và con người Quảng Trị. Sự kiện được định hướng trở thành chuỗi hoạt động định kỳ, qua đó góp phần xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao sức hút cho điểm đến.

Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp triển khai. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn để kích cầu du lịch mùa thấp điểm, giúp địa phương từng bước xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch cốt lõi, hình thành các tour tuyến hấp dẫn và mang lại những trải nghiệm khó quên cho du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch lữ hành Việt Hà bày tỏ: “Dù hiểu rằng một sự kiện ngắn ngày thì không thể giải quyết ngay lập tức kích cầu du lịch mùa thấp điểm, song các đơn vị du lịch, lữ hành rất mong chờ sự kiện này bởi chúng tôi tin tưởng đây sẽ là cơ hội để thu hút du khách đến với Quảng Trị và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour phù hợp với tình hình thực tế, “níu chân” khách ở lại lâu hơn”.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Văn Hoan, để hạn chế tính mùa vụ của hoạt động du lịch, giải pháp tốt nhất là phát huy các giá trị tài nguyên địa phương, đặc biệt là văn hóa, lịch sử thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô cấp tỉnh.

Các hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở những sự kiện mang tính thời điểm mà cần hướng đến xây dựng không gian văn hóa được duy trì thường xuyên, liên tục, ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Trong đó, việc các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch chủ động đổi mới xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, điều chỉnh giá, triển khai các gói kích cầu và kết nối nguồn khách đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức hút cho các điểm đến dịp cuối năm.

“Chúng tôi xác định Tuần VH-DL không chỉ là một sự kiện bề nổi, mà là “chiến dịch” thực sự để chuyển hướng dòng khách, khẳng định Quảng Trị hoàn toàn có đủ năng lực và sản phẩm để đón khách quanh năm. Thông qua việc liên kết sâu rộng giữa văn hóa, ẩm thực, di sản và các hoạt động trải nghiệm hiện đại như khinh khí cầu, tỉnh kỳ vọng sẽ tạo cú hích kích cầu mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo bước đệm quan trọng cho Năm Du lịch quốc gia Quảng Trị 2027”, ông Hồ Văn Hoan khẳng định.