Tạo 'cú hích' cho hợp tác xã nông nghiệp

HTX Nông xanh buôn Krue, xã Quảng Phú sản xuất trên 5 ha

Nhận thức rõ điều này, nhằm tạo lực mới cho kinh tế nông nghiệp, hiện nay các địa phương đang tích cực vận động thành lập, hỗ trợ thiết thực để tạo “cú hích” giúp HTXNN lớn mạnh hơn. Cụ thể, tại xã Quảng Phú, mới đây, các hộ dân thôn Phú Hòa đã tự nguyện thành lập HTX Nông xanh buôn Krue. Hiện nay, đơn vị có diện tích sản xuất của 11 thành viên trên 5 ha. Trên mỗi diện tích đất, các thành viên luân canh trồng nhiều loại rau khác nhau. Điều này được thực hiện dựa trên nhu cầu bạn hàng và thời tiết. Mỗi tháng HTX cung ứng ra thị trường 50 - 60 tấn sản phẩm các loại với giá bán trung bình từ 10 - 15 triệu đồng/1 tấn đem về mức thu nhập khá cho các thành viên.

Theo ông Nguyễn Tấn Nam, Giám đốc HTX, cùng với sự hỗ trợ của địa phương, HTX đang hướng đến áp dụng đồng bộ hơn các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên sử dụng phân bón sinh học. Điều này bảo đảm an toàn thực phẩm và góp phần lớn trong việc nâng cao sức khỏe cho chính các thành viên hợp tác xã trực tiếp sản xuất.

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, việc thành lập, hỗ trợ để các HTXNN hoạt động hiệu quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng hằng năm của các phòng, đơn vị chuyên môn. Hiện nay, song song với việc thành lập mới thì địa phương chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp việc áp dụng, chứng nhận, quảng bá sản phẩm nông sản nhằm nâng cao giá trị, thu nhập cho xã viên.

Khu vực phía Tây Lâm Đồng hiện có khoảng 259 HTXNN với tổng số hơn 5.000 thành viên

Còn tại xã Đắk Mil, theo ông Lê Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương có một số HTXNN hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên còn những hạn chế như: về tổ chức sản xuất, chế biến, bao tiêu đầu ra cho xã viên, hộ dân liên kết, quản lý nhãn hiệu còn yếu. Mới đây, địa phương đã khảo sát, đánh giá lại thực trạng, tiềm năng cụ thể và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đầu tư các nội dung thiết thực. Hiện địa phương đã có kế hoạch hỗ trợ HTXNN Si Trưởng tại thôn 1 với các nội dung về xây dựng, quản lý nhãn hiệu, đường giao thông nội vùng, khu sản xuất, nhà xưởng, sân phơi, máy móc, trang thiết bị chế biến.

Ước tính, khu vực phía Tây Lâm Đồng hiện có khoảng 259 HTXNN với tổng số hơn 5.000 thành viên, số lao động thường xuyên trong các hợp tác xã ước khoảng 4.000 người, tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bình quân của một hợp tác xã ước đạt 1,5 tỷ đồng/ năm. Không thể phủ nhận, không ít hợp tác xã nông nghiệp ở khu vực ngày càng phát triển đóng góp tích cực vào kinh tế, xã hội chung. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn đánh giá hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương chưa mạnh.

Liên quan đến nội dung này theo ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, HTXNN hoạt động hiệu quả được coi là động lực chính để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp từ cơ sở. Hoạt động này không chỉ giúp các xã, phường ở Tây Lâm Đồng đánh thức tốt lợi thế về tài nguyên đất bazan màu mỡ, khí hậu ôn hòa phát triển các chuỗi nông sản đặc trưng, lợi thế hàng hóa lớn. Các đơn vị, địa phương cần tận dụng tốt các nguồn lực, vốn từ các chương trình của tỉnh, trung ương để tiếp sức hiệu quả cho HTXNN phát triển, góp phần trực tiếp xây dựng nông thôn mới.