Mới đây, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội nghị kết nối trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân.

Quang cảnh hội nghị.

Từ lực lượng nòng cốt đến nhận thức toàn dân

Theo báo cáo tại hội nghị, từ khi Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu trình Quốc hội ban hành 13 luật, 1 nghị quyết và 1 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó là nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai các luật đã góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Với Luật Dân quân tự vệ năm 2019, việc xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng được triển khai đồng bộ, phù hợp đặc điểm từng địa bàn, cơ quan, tổ chức. Dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp; tham gia phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ địa bàn. Lực lượng dân quân biển, các hải đội dân quân thường trực từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 được triển khai ở các cấp, các ngành, địa phương và cơ sở giáo dục. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp được kiện toàn; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tổ chức thường xuyên với hơn 6,5 triệu lượt người tham gia. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo, kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc các luật đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo trung tâm và các tham luận chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để phù hợp chủ trương, đường lối mới của Đảng, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực tiễn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng tâm gồm: quy định về phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ; động viên quốc phòng; tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, đối tượng và thẩm quyền bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Bám sát thực tiễn, chủ động trước yêu cầu mới

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là các chủ trương, định hướng mới tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, cần rà soát toàn diện các quy định của ba luật, giữ lại nội dung còn phù hợp, làm rõ những quy định bất cập, chồng chéo; qua đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đại tướng lưu ý, việc hoàn thiện pháp luật phải bám sát sự phát triển của khoa học, công nghệ, những thay đổi về hình thái, phương thức tác chiến và kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây; chủ động nghiên cứu tác chiến công nghệ cao, tác chiến trên không gian mạng và các môi trường tác chiến mới.

"Hoàn thiện thể chế phải gắn với xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ", Đại tướng nhấn mạnh.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các luật chặt chẽ, có cơ sở lý luận và thực tiễn, đúng thẩm quyền; xác định rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, quân sự, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 67 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ba luật.