Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau đào tạo

Từ giảng đường đến môi trường làm việc thực tế

Sau hai năm học nghề, em La Long Vỹ, sinh viên năm thứ hai, lớp Cao đẳng Hàn K24, Khoa Công nghệ ô tô và Cơ khí, Trường Cao đẳng Lào Cai, đã có cơ hội thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phong. Đây là cơ hội để Vỹ vận dụng kiến thức, kỹ năng được học vào công việc thực tế, đồng thời làm quen với môi trường lao động tại doanh nghiệp.

Sinh viên La Long Vỹ (ngoài cùng bên phải) được nhà trường giới thiệu cho doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.

Được nhà trường giới thiệu, Vỹ từng bước tiếp cận công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Từ những kiến thức nền tảng trên giảng đường, em vận dụng vào các thao tác nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng thực hành và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc. Quá trình vừa học vừa làm không chỉ giúp Vỹ tích lũy kinh nghiệm mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt.

“Buổi sáng học ở trường, chiều em làm thêm tại đơn vị do nhà trường giới thiệu. Thu nhập hằng tháng của em bây giờ đạt từ 7 - 10 triệu đồng/tháng”, Vỹ chia sẻ.

Sinh viên các ngành, nghề đào tạo tại Trường Cao đẳng Lào Cai đều được thực hành trên thiết bị từ khi học.

Điều đáng mừng là cơ hội của Vỹ không chỉ dừng lại ở việc làm thêm trong thời gian học tập. Qua quá trình làm việc, em được doanh nghiệp đánh giá năng lực, tạo điều kiện tiếp tục đào tạo, nâng cao tay nghề và định hướng trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp vào cuối năm 2026.

Câu chuyện của La Long Vỹ cho thấy lợi ích thiết thực khi đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động. Sinh viên được thực hành trong môi trường sản xuất, kinh doanh thực tế, hiểu rõ hơn yêu cầu của công việc, từ đó chủ động hoàn thiện kỹ năng chuyên môn và tác phong lao động. Đối với doanh nghiệp, việc tiếp nhận sinh viên thực tập cũng tạo điều kiện để đánh giá năng lực, lựa chọn và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Hải Phong - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phong cho biết: Lĩnh vực hoạt động của công ty có sự phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên nhà trường. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng Lào Cai để có nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, đáp ứng yêu cầu công việc.

Sinh viên được dành nhiều thời gian để thực hành.

“Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phong chuyên về quảng cáo và cơ khí nên rất phù hợp với sinh viên của nhà trường. Chúng tôi mong muốn nhà trường tiếp tục đào tạo nguồn sinh viên chất lượng để hỗ trợ cho doanh nghiệp”, ông Phong chia sẻ.

Từ sự kết nối này, khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn từng bước được thu hẹp. Sinh viên có điều kiện rèn nghề, doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn lao động, còn nhà trường có thêm cơ sở để điều chỉnh nội dung đào tạo sát với yêu cầu thực tế.

Lấy việc làm của sinh viên làm thước đo chất lượng đào tạo

Xác định việc làm của sinh viên là thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Lào Cai chú trọng mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ngay từ quá trình xây dựng chương trình đến tổ chức giảng dạy, thực hành và thực tập.

Trường Cao đẳng Lào Cai ký kết hợp tác với Tập đoàn ALPHANAM để tạo đầu ra cho sinh viên sau đào tạo.

Theo nhà trường, hiện có 186 đơn vị, doanh nghiệp liên kết, đồng hành trong hoạt động đào tạo, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Mục tiêu đặt ra là 100% sinh viên được học tập, thực tập tại doanh nghiệp với thời gian trên một phần ba tổng thời gian của khóa học. Qua đó, sinh viên không chỉ được củng cố kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội làm quen với quy trình sản xuất, yêu cầu về kỷ luật lao động và những kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động. Việc tăng cường thực hành, thực tập giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề, từng bước hình thành khả năng làm việc độc lập và thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tư vấn, tuyển dụng, kết nối việc làm, giúp sinh viên tiếp cận cơ hội nghề nghiệp sớm hơn.

Hiệu quả của hướng đi này được thể hiện qua kết quả khảo sát năm học 2025 - 2026. Theo số liệu của nhà trường, đã có trên 87,6% sinh viên có việc làm phù hợp trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Đáng chú ý, một số nghề như hàn, quản trị khách sạn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đạt tỷ lệ có việc làm 100%. Nhiều sinh viên còn tìm được việc làm và có thu nhập ngay khi đang theo học.

Ông Nguyễn Quang Tĩnh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết: Nhà trường chú trọng kết nối doanh nghiệp để cùng tham gia toàn bộ quá trình đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến tổ chức giảng dạy và thực hành. Đặc biệt, nội dung đào tạo được đổi mới theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu thực tế của đơn vị sử dụng lao động.

Các doanh nghiệp thường xuyên phối hợp tổ chức tư vấn và nhận sinh viên đến làm việc hoặc thực tập.

Việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề mà còn tạo điều kiện để sinh viên chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp. Thông qua quá trình thực tập, nhiều em có cơ hội chứng minh năng lực, được doanh nghiệp tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và xem xét tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Có thể thấy, sự đồng hành giữa nhà trường và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi thiết thực cho giáo dục nghề nghiệp. Khi chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, sinh viên được học đi đôi với hành và doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp sẽ được nâng cao, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.