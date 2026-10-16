Tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho người chấp hành xong án phạt tù ở Huế

Ngày 16-10, tại Công an phường Hương Trà, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Hương Trà, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Trà, Trường Cao đẳng Nghề Dung Quất và Đoàn Thanh niên phường tổ chức hội nghị tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến chính sách tín dụng đối với 30 người chấp hành xong án phạt tù.

Công an Huế tiếp sức cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu phổ biến những quy định pháp luật liên quan, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, người tham dự được tư vấn, định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân để có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước cũng được giới thiệu cụ thể, giúp người chấp hành xong án phạt tù nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn để học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qua tư vấn, có 5 người bày tỏ nguyện vọng vay vốn và 2 người đăng ký học nghề. Đây là những kết quả bước đầu, thể hiện nhu cầu và quyết tâm vươn lên của người chấp hành xong án phạt tù khi được hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Thông qua hoạt động này, Công an thành phố Huế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời huy động sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể trong hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Qua đó, góp phần giúp người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, từng bước ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm tội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.