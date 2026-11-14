Tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn lĩnh vực tài chính chứng khoán

Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa Ban giám khảo trước khi đêm chung kết cuộc thi chính thức khởi tranh. (Ảnh: HUY PHƯỚC)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính (Đại học Kinh tế Quốc dân), Trưởng Ban tổ chức, cuộc thi Go Finance trải qua 12 mùa giải, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sân chơi học thuật chuyên sâu, có uy tín và sức lan tỏa rộng rãi, tạo cơ hội để sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn, đồng thời khuyến khích tư duy phân tích, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành.

Cuộc thi Go Finance 2026, được bấm nút phát động ngày 13/8, sau hơn hai tháng triển khai, trải qua bốn vòng thi đã thu hút hơn 1.500 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học trên toàn quốc. Điểm đặc biệt thí sinh dự thi năm nay được cung cấp tài khoản và kinh phí để đầu tư trong 15 phiên giao dịch trên ứng dụng học và thực hành chứng khoán ảo Stock123 được phát triển bởi Chứng khoán Pinetree (Hàn Quốc). Thông qua môi trường giao dịch mô phỏng bám sát diễn biến thị trường trên Stock123, thí sinh có cơ hội trực tiếp thực hành đầu tư, thử nghiệm chiến lược và rèn luyện kỹ năng phân tích, ra quyết định, quản trị rủi ro, qua đó từng bước hình thành tư duy và bản lĩnh đầu tư.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ánh phát biểu tại đêm chung kết. (Ảnh: HUY PHƯỚC)

Phát biểu tại đêm chung kết cuộc thi, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, Go Finance không chỉ là nơi kiểm chứng kiến thức chuyên môn, còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn thị trường, rèn luyện tư duy phân tích, năng lực phản biện và bản lĩnh ra quyết định. Qua mỗi mùa giải, cuộc thi đã góp phần kết nối nhà trường với doanh nghiệp, đưa kiến thức giảng đường đến gần hơn với thực tiễn, đồng thời phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho ngành Tài chínhChứng khoán Việt Nam. Đáng chú ý, với Go Finance 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu ấn kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành Chứng khoán Việt Nam và 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ánh mong muốn thí sinh tham dự đêm chung kết luôn tự tin, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm cao nhất; khẳng định thông qua những hoạt động hợp tác thiết thực như Go Finance, các trường cùng các cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ tiếp tục góp phần phát hiện, bồi dưỡng những thế hệ nhân lực trẻ tài năng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu. (Ảnh: HUY PHƯỚC)

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương thì khẳng định, với vai trò cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về chứng khoán và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thị trường. Bởi thị trường cần những người có thể đọc và kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro và giải thích rõ cơ sở của một nhận định. Đó là những năng lực cần được rèn luyện từ sớm và có giá trị trên nhiều con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng mong muốn sau cuộc thi, các thí sinh sẽ dành thời gian xem lại phần trình bày của mình và những góp ý đã nhận được; đồng thời tiếp tục theo dõi doanh nghiệp và thị trường để xem những diễn biến mới củng cố hay làm thay đổi nhận định ban đầu để hiểu sâu hơn về thị trường và hình thành phương pháp làm việc, từng bước tiến xa trên con đường nghề nghiệp đã chọn.

Các thí sinh tranh tài tại đêm chung kết. (Ảnh: HUY PHƯỚC)

Tại đêm chung kết, 5 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua các vòng thi trước đó, gồm: Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế quốc dân); Nguyễn Thiện Quang, Đặng Mạnh Hùng và Trần Hà Quang Minh (Trường đại học Ngoại Thương); Đoàn Tấn Lộc (Trường đại học Tôn Đức Thắng) trải qua bốn vòng thi Khởi động, Bứt phá, Chinh phục và Về Đích. Ngoài trả lời các câu hỏi, thí sinh còn trình bày và phân tích đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề mà các thành viên Ban giám khảo đặt ra liên quan lĩnh vực tài chính chứng khoán…

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế quốc dân) đoạt giải nhất; Đặng Mạnh Hùng (Trường đại học Ngoại thương) đoạt giải nhì và Trần Hà Quang Minh đoạt giải ba.