Tạo cơ hội để phụ nữ khuyết tật tỏa sáng

Phụ nữ khuyết tật trong chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, chia sẻ: Phụ nữ nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống nhưng chưa phải lúc nào cũng được ghi nhận và tỏa sáng. Sự khiêm nhường, thói quen lặng lẽ hy sinh và tâm lý ngại nói về bản thân đôi khi khiến những đóng góp của họ chưa được nhìn nhận đầy đủ.

Theo bà Huyền, trong thời đại mới, phụ nữ cần năng động, tự tin, không ngừng nâng cao tri thức và năng lực để cải thiện cuộc sống của bản thân, đồng thời đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.

Những bó hoa tươi thắm được trao tặng các hội viên và nữ khách mời nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tham dự chương trình, ông Bruno, đại diện Tổ chức Giúp đỡ Người khuyết tật Quốc tế (HI), nhấn mạnh mỗi phụ nữ đều xứng đáng được lắng nghe và có cơ hội phát triển.

“Thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển mà còn giúp họ tự tin lên tiếng, góp phần xây dựng một xã hội công bằng. Khi phụ nữ được trao cơ hội, được lắng nghe và tin tưởng, họ không chỉ làm chủ cuộc sống của mình mà còn thúc đẩy sự phát triển của xã hội”, ông Bruno nói. Ông cũng bày tỏ mong muốn phụ nữ khuyết tật Việt Nam luôn tự tin và “tỏa sáng theo cách riêng của mình”.

Thông tin tại chương trình, bà Phan Thị Thanh Hường, Phó Chủ tịch - Trưởng ban Công tác phụ nữ Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, cho biết: Trong số hơn 30 hội cấp xã, phường đã tổ chức đại hội, có 12 phụ nữ được bầu làm Chủ tịch Hội. Đây là kết quả cho thấy sự tín nhiệm và vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ khuyết tật trong tổ chức Hội.

Các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động như nâng cao năng lực, đào tạo nghề, ứng dụng công nghệ thông tin, bán hàng trực tuyến, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên thoát nghèo bền vững...

Hội viên và khách mời tham dự chương trình

Tuy nhiên, phụ nữ khuyết tật vẫn phải đối mặt với những rào cản do cả giới tính và tình trạng khuyết tật. Cơ hội việc làm còn hạn chế, trong khi các dịch vụ xã hội và hạ tầng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiếp cận của họ. Theo số liệu được nêu tại chương trình, phụ nữ chiếm trên 50% trong tổng số khoảng 7 triệu người khuyết tật ở Việt Nam.

Để phụ nữ khuyết tật có thêm cơ hội phát triển, tự tin khẳng định bản thân và tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội, cần có sự chung tay của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức hỗ trợ người khuyết tật, tổ chức quốc tế và cộng đồng.