Tạo cơ hội để người trẻ thể hiện tài năng và sức sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực

Các thí sinh trẻ tuổi tranh tài ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi cung cấp)

Flavors Vietnam là một nền tảng văn hóa và chuỗi sự kiện thường niên lớn trong ngành F&B (Nhà hàng & Đồ uống) tại Việt Nam, ra đời nhằm mục đích vinh danh những cá nhân, ý tưởng bứt phá, các thương hiệu xuất sắc, đồng thời thúc đẩy và nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Trong đó, "Thử thách đầu bếp tiềm năng" (Rising Chefs Challenge) là một cuộc thi nấu ăn quy mô toàn quốc, được xem là bệ phóng lớn dành riêng cho thế hệ sinh viên học nghề và các đầu bếp trẻ triển vọng (độ tuổi từ 19-30).

Sân chơi ẩm thực sáng tạo cho người trẻ

Năm nay, với chủ đề "Những người tạo vị của thời đại", cuộc thi tập trung khuyến khích các đầu bếp trẻ bắt đầu từ những hương vị, ký ức và giá trị đã nuôi dưỡng mình, từ đó phát triển cách diễn giải riêng cho ẩm thực Việt.

Sau vòng “Món ăn nuôi dưỡng bạn”, 11 thí sinh bước vào thử thách cuối cùng “Món ăn định hình bạn”, với yêu cầu biến những giá trị được kế thừa thành dấu ấn cá nhân và thể hiện hình ảnh người đầu bếp mà mình muốn trở thành trong tương lai.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh chỉ có 90 phút để chuẩn bị món khai vị và món chính, với xoài là nguyên liệu bí mật. Sau phần nấu, mỗi đội có 10 phút trình bày món ăn và trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo. Các phần thi được đánh giá dựa trên tầm nhìn tương lai và tính nguyên bản, hương vị, kỹ thuật thực hiện, câu chuyện và hình thức trình bày, cùng khả năng kết hợp món ăn với bia.

Không khí khẩn trương bên trong những căn bếp của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi cung cấp)

Ban giám khảo vòng Chung kết gồm Chef Anaïs Ca Dao, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Ẩm thực của Yeshi và Bar Rơm, Giám đốc Ẩm thực của Esta House; Chef Trần Hiếu Trung, Nhà sáng lập kiêm Đầu bếp trưởng Lamai Garden; ông Jimmy Phạm, Thành viên Huân chương Úc (AM), Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành KOTO.

Nhận xét về chất lượng thí sinh năm nay, ông Jimmy Pham, chia sẻ: “Các bạn còn rất trẻ nhưng rất sáng tạo và có tay nghề rất cao”. Theo ông, Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển ẩm thực và những sân chơi dành cho các đầu bếp trẻ có thể góp phần tạo thêm cơ hội để thế hệ mới thể hiện năng lực của mình.

"Cơm nguội chan nước lã" giành giải Quán quân

Sau thời gian tranh tài căng thẳng, thí sinh Nguyễn Lê Như Quỳnh giành ngôi Quán quân của cuộc thi với món chính “Cơm nguội chan nước lã”. Đây là một món ăn kết hợp cá thu ướp muối chanh nướng, sốt cá thu bơ giấm, sốt nước mắm xoài cùng cơm nguội, cá khô và nước cá lạnh. Ở phần khai vị, Như Quỳnh mang đến “Ký ức dọc miền sông nước”, sử dụng ngao, cóc ngâm chua, sốt đậu phộng và bọt ngao củ hồi trên bánh đa mè.

Như Quỳnh chia sẻ: “Tôi bắt đầu làm bếp từ một quán cơm vỉa hè, rồi từng bước có cơ hội làm việc trong môi trường fine dining. Đến hiện tại, tôi vẫn nghĩ bản thân mới chỉ học được khoảng 1% về nấu ăn và còn rất nhiều điều phía trước để tiếp tục khám phá. Điều tôi luôn nhắc bản thân là dù làm bất cứ điều gì cũng phải thật sự để tâm”.

Món "Cơm nguội chan nước lã" của thí sinh Như Quỳnh. (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi cung cấp)

Vị trí Á quân 1 của cuộc thi đã thuộc về thí sinh Cao Việt, với món chính kết hợp tôm hùm, bánh canh, sa tế, mướp hương và riêu cua. Món khai vị kết hợp bánh tráng mè đen, bò cỏ gác bếp, chẩm chéo, rau thơm, xoài và muối kiến. Thí sinh Nguyễn Quốc Trung giành vị trí Á quân 2 với món chính kết hợp bò nướng than, khoai mì quết mắm hành, mướp chua nướng và chimichurri rau rừng hun khói. Phần khai vị sử dụng tôm sông nướng muối ớt Tây Ninh, chutney xoài cát, ngó lục bình và cơm dừa ngâm chua.

Bên cạnh ba giải thưởng chính, khán giả tại sự kiện còn bình chọn 5 "Món khai vị được yêu thích nhất" gồm các món ăn của Như Quỳnh, Cao Việt, Văn Thiện, Quốc Trung và Minh Hiếu.

Các thí sinh giành giải Quán Quân, Á quân 1 và 2 của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi cung cấp)

Theo Ban tổ chức cuộc thi, "Thử thách đầu bếp tiềm năng" hướng đến tạo sân chơi để các đầu bếp trẻ phát triển kỹ năng, thử nghiệm những cách tiếp cận mới và kết nối với cộng đồng F&B. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 250 bài dự thi, trước khi lựa chọn 11 thí sinh bước vào vòng chung kết.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu Royal Arctika đồng tổ chức cuộc thi cùng Vietcetera. Xuyên suốt cuộc thi, các thử thách khuyến khích thí sinh khai thác câu chuyện quê hương và bản sắc vùng miền, kết hợp kỹ thuật hiện đại với dấu ấn cá nhân để mang đến những cách thể hiện mới cho ẩm thực Việt, đồng thời tạo thêm cơ hội để thế hệ đầu bếp trẻ giới thiệu món ăn, câu chuyện và góc nhìn cá nhân, góp phần đưa ra những cách diễn giải mới về ẩm thực Việt.