Tạo cơ hội cho những người từng lầm lỡ vươn lên

Có nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình ông Khánh, xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến đầu tư phát triển kinh tế rừng.

Tại thôn Tân Tiến, xã Dân Tiến, ông Nguyễn Văn Khánh vừa đầu tư mua hai khu rừng bạch đàn với tổng số khoảng 2.400 cây. Số tiền 100 triệu đồng để mua rừng được gia đình vay từ nguồn vốn ưu đãi dành cho con ông vừa chấp hành xong án phạt tù. Đến nay, diện tích rừng bạch đàn của gia đình phát triển tốt.

Khoản đầu tư này được ông Khánh xác định là tạo dựng sinh kế lâu dài cho con trai, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, gia đình muốn dành cho con một tài sản có thể tạo ra thu nhập trong tương lai, giúp con có thêm điểm tựa để tự lập.

Ông Nguyễn Văn Khánh, chia sẻ: “Con trai tôi vừa chấp hành xong án phạt tù. Khi cháu trở về địa phương, gia đình muốn tạo điều kiện để cháu có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. Vì vậy, tôi đứng ra vay vốn để mua rừng, coi đây là khoản tích lũy, tạo vốn cho cháu sau này”.

Cũng tại xã Dân Tiến, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn Đèo Ngà có một người con đã chấp hành xong án phạt tù. Bà đã sử dụng 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Năm 2024, gia đình mua 4 con bò làm giống. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 8 con; gia đình đã bán được 4 con bê, mỗi con khoảng 20 triệu đồng.

Ngoài chăn nuôi, gia đình bà Tuyết còn duy trì sản xuất chè và cấy lúa. Theo bà Tuyết, sau khi trừ các chi phí sản xuất, thu nhập từ chè và các hoạt động sản xuất khác của gia đình đạt khoảng 50-60 triệu đồng mỗi năm.

Từ hai câu chuyện trên có thể thấy, nguồn vốn ưu đãi theo Quyết định số 22 không chỉ hỗ trợ đầu tư sản xuất mà còn tạo điều kiện để các gia đình cùng tham gia xây dựng sinh kế, đồng hành với người thân trong quá trình ổn định cuộc sống. Khi có việc làm, có nguồn thu và một hướng đi phù hợp, cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cũng được củng cố.

Mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Dân Tiến.

Để nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện cho vay, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra sử dụng vốn được các tổ chức hội, đoàn thể và ngân hàng chú trọng. Tại xã Dân Tiến, Hội Nông dân đang phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý dư nợ trên 47 tỷ đồng.

Theo ông Mai Xuân Thái, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Tiến, phần lớn hội viên được tiếp cận vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế. Thế mạnh của địa phương là kinh tế đồi rừng và chăn nuôi tập trung, vì vậy nhiều hộ lựa chọn đầu tư vào hai lĩnh vực này. Cùng với tuyên truyền để hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn, Hội phối hợp với các tổ trưởng tổ vay vốn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình sử dụng vốn, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng phương án.

Hiện nay, trên địa bàn 7 xã do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Võ Nhai phụ trách, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22 hiện có tổng dư nợ 2,8 tỷ đồng, với 28 người vay vốn. Ngay từ khi được phân bổ nguồn vốn, ngân hàng đã phối hợp với lực lượng Công an rà soát các trường hợp đủ điều kiện vay. Việc giải ngân được thực hiện thông qua người giám hộ theo quy định. Đến nay, cả 28 trường hợp đều sử dụng vốn có hiệu quả và trả lãi đúng định kỳ.

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Võ Nhai cho biết, để bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, ngân hàng thực hiện quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Người vay phải xây dựng phương án sử dụng vốn, gửi ngân hàng, tổ chức hội và UBND cấp xã thẩm định trước khi giải ngân.

Sau giải ngân, các tổ chức hội, đoàn thể và tổ trưởng tổ vay vốn tiếp tục phối hợp theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng vốn. Không chỉ dừng ở khâu cho vay, ngân hàng còn phối hợp với chính quyền địa phương, các trung tâm dịch vụ tổng hợp và tổ chức hội, đoàn thể hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật sản xuất.

Thực tế cho thấy, để một khoản vay thực sự trở thành điểm tựa, cần có sự phối hợp đồng bộ từ khâu rà soát đối tượng, thẩm định phương án, giải ngân đến hướng dẫn và kiểm tra sau vay. Đặc biệt, sự đồng hành của gia đình và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong quá trình trở về, ổn định cuộc sống.