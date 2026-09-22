Tạo cơ hội cho người trẻ cống hiến

Vì lẽ đó, hằng năm, lãnh đạo thành phố đều dành thời gian để đối thoại với thanh niên nhằm tạo cơ hội để người trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố đối với thanh niên.

Khát vọng làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên mới đây, đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đã đặt ra rất nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp và cống hiến. Trong đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên quan tâm nhiều đến các nội dung gắn với các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS), giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để làm chủ công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), phát huy tinh thần ĐMST, khởi nghiệp và tham gia sâu hơn vào quá trình CĐS.

Đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên trao đổi tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên vào ngày 15-9.

Phó Bí thư Đoàn phường Trấn Biên Phạm Văn Thanh đặt ra vấn đề: Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia đã xác định KHCN, ĐMST và CĐS là động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đóng góp vào dòng chảy chung đó, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đã và đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân thông qua các mô hình: Bình dân học vụ số, Tổ công nghệ số cộng đồng, các Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến…

Theo anh Phạm Văn Thanh, khát vọng của thanh niên là làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo và tạo ra những giá trị mới. Điều mà đoàn viên, thanh niên mong muốn là tiếp tục được trang bị kỹ năng, tạo thêm không gian sáng tạo, nguồn lực và cơ chế phù hợp để biến ý tưởng thành những sáng kiến, sản phẩm có giá trị góp phần vào quá trình phát triển của thành phố.

Khát vọng ấy được thể hiện qua những đề xuất xây dựng hệ sinh thái ĐMST dành cho thanh niên. Anh Nguyễn Thành Phi, Phó Bí thư Đoàn xã Đại Phước cho rằng: Với thế mạnh công nghiệp, logistics và hệ sinh thái sản xuất, thành phố có nhiều tiềm năng để thanh niên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, mạnh dạn nghiên cứu, khởi nghiệp và tạo ra những sản phẩm mới. Để những ý tưởng, sáng kiến của người trẻ có thể đi xa hơn, cần có 1 hệ sinh thái đủ mạnh, từ không gian thử nghiệm, cơ chế đặt hàng, nguồn lực nghiên cứu đến sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Trong khi đó, Bí thư Đoàn phường Long Thành Nguyễn Phi Hùng lại đề cập đến cơ chế, giải pháp tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; phát triển các mô hình STEM, AI, robotics, câu lạc bộ KHCN và hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Thêm cơ hội cho người trẻ cống hiến

Thông tin với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng: Đối với các nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến KHCN, ĐMST, CĐS, giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế tư nhân, hiện thành phố đã và đang cụ thể hóa các chủ trương bằng chương trình hành động, cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp.

Vấn đề hiện nay là cần có những đề án, sáng kiến và sản phẩm cụ thể để các nguồn lực đó được đưa vào thực tiễn một cách hiệu quả. Đối với KHCN, ĐMST và CĐS, lãnh đạo thành phố khuyến khích thanh niên mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất và triển khai những ý tưởng mới và thành phố sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện các đề án, chương trình phù hợp. Trong bối cảnh Đồng Nai đang hướng đến phát triển thành đô thị hiện đại, trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại - dịch vụ và công nghệ cao thì nhu cầu về nguồn nhân lực trẻ có trình độ, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ sẽ ngày càng lớn. Thanh niên cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, chủ động hiến kế cho quá trình phát triển của thành phố.

Bên cạnh các ý kiến trao đổi, kỳ vọng từ lãnh đạo thành phố, các ý kiến của đại biểu tại buổi đối thoại đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành thông tin một cách cụ thể. Liên quan đến các ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về KHCN, ĐMST và CĐS, tại hội nghị đối thoại, Phó Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Minh Quang cho biết: Thành phố đã phê duyệt Đề án phổ cập kỹ năng số cho người dân giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực số trong cộng đồng.

Ngoài các vấn đề liên quan đến KHCN, ĐMST và CĐS, tại buổi đổi thoại, cán bộ, đoàn viên, thanh niên còn quan tâm đến nhiều nhóm vấn đề, như: đào tạo nguồn nhân lực, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe thanh niên, các thiết chế văn hóa - thể thao dành cho thanh niên…

Theo đó, thành phố sẽ ưu tiên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng AI, phân tích dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu. Khuyến khích hình thành các câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu ứng dụng và đội hình thanh niên hỗ trợ CĐS tại cơ sở. Chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai mô hình Bình dân học vụ số, Tổ công nghệ số cộng đồng, các Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Đồng thời tăng cường kết nối Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp để thanh niên học thật - làm thật - có sản phẩm… Qua đó tạo cơ chế để đoàn viên, thanh niên tham gia sâu hơn vào xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.