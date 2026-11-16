Tạo cơ chế phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức kiều bào tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải ngày 15/11, các trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt đang sinh sống, làm việc tại Nice và Monaco đã bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đầu tư.

Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng các cơ chế kết nối linh hoạt, tạo điều kiện để trí thức kiều bào phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn mà không nhất thiết phải trực tiếp trở về nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Trịnh Đức Hải thông tin về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt-Pháp, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024 và những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp hồi tháng 9 vừa qua.

Đại sứ nhấn mạnh khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành những động lực quan trọng của hợp tác song phương, với các định hướng cụ thể trong giai đoạn 2026-2028. Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Thales của Pháp và Viettel là một ví dụ về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đề cập đến những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại sứ khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt ở nước ngoài trong việc kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế với nhu cầu phát triển trong nước.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nice và các địa phương lân cận, Đại sứ đề nghị các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ đặc biệt quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học biển, nghiên cứu biển và mong muốn trí thức kiều bào hỗ trợ Đại sứ quán kết nối với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác Pháp có nhu cầu hợp tác với Việt Nam.

Tại cuộc trao đổi, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để trí thức Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước trong khi vẫn tiếp tục công việc và cuộc sống tại nước sở tại.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Tĩnh, chuyên gia chip bán dẫn tại Tập đoàn Macom, cho rằng nhiều người Việt đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm phong phú nhưng không phải ai cũng có điều kiện trở về Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn có thể đóng góp thông qua tư vấn chính sách, góp ý xây dựng pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ nghiên cứu.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Tĩnh, cần thiết lập những kênh kết nối, tham vấn thường xuyên để trí thức kiều bào có thể đóng góp kiến thức, sáng kiến phù hợp với điều kiện của từng người. Việc thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, với sự hỗ trợ kinh phí từ cả hai phía, cũng sẽ tạo thuận lợi cho trao đổi tri thức, đào tạo nhân lực và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Cùng quan tâm đến vấn đề thu hút nhân tài, Tiến sỹ Nguyễn Tấn Quang, giảng viên Đại học Quốc tế Monaco, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài tham gia các hoạt động kinh tế, khoa học và giáo dục trong nước.

Theo ông, sự ổn định chính trị và triển vọng phát triển kinh tế là những lợi thế quan trọng của Việt Nam, song cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ những rào cản pháp lý để thu hút hiệu quả hơn nguồn lực kiều bào.

Từ kinh nghiệm từng tham gia giảng dạy trực tuyến tại Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Tấn Quang đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để kết nối các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia Việt Nam trên toàn thế giới với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước.

Theo ông, hợp tác từ xa là một hướng đi thiết thực, giúp trí thức kiều bào đóng góp cho quê hương mà không phải gián đoạn công việc tại nước sở tại. Bên cạnh đó, cần có đầu mối hỗ trợ các nhà nghiên cứu tiếp cận thông tin, dữ liệu, doanh nghiệp và đối tác trong nước để triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Bên cạnh những đề xuất về cơ chế kết nối và thu hút nhân tài, cuộc gặp cũng ghi nhận các hoạt động hợp tác kinh tế, khoa học giữa các đối tác Pháp và Việt Nam.

Ông Franck Illouz, cổ đông doanh nghiệp Vietaime, cho biết sau thời gian kinh doanh nhà hàng tại Pháp, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vi tảo spirulina (tảo xoắn) tại Việt Nam và đang có kế hoạch mở rộng sản xuất.

Ngoài việc sử dụng spirulina làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, doanh nghiệp còn quan tâm nghiên cứu ứng dụng loại tảo này làm thức ăn cho tôm, cá, nhằm giảm sử dụng bột cá và dầu cá, qua đó góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản biển.

Cuộc gặp cũng cho thấy sự gắn bó của các đối tác Pháp với cộng đồng người Việt tại Nice. Ông Maxime Chauvin, Giám đốc Blue Résidence, bày tỏ tình cảm dành cho đất nước và văn hóa Việt Nam sau chuyến thăm đầu tiên cách đây vài tháng.

Là đối tác thường xuyên hỗ trợ địa điểm tổ chức các sự kiện của Hội người Việt tại Nice (ACVNI), ông mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động giao lưu văn hóa và gìn giữ tiếng Việt.

Trong khi đó, bà Diệp Xuân Diệu, doanh nhân người Việt tại Pháp, chia sẻ những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nice và những trường hợp cần giúp đỡ ở Việt Nam.

Thay mặt cộng đồng người Việt tại địa phương, Chủ tịch ACVNI Phùng Thảo Huyền bày tỏ cảm ơn Đại sứ và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đến thăm, làm việc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển các hoạt động cộng đồng, duy trì các lớp dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ và tổ chức ngày càng tốt hơn những sự kiện văn hóa truyền thống như Tết Nguyên đán và Tết Trung Thu.

Đánh giá cao những nỗ lực của ACVNI trong việc gắn kết bà con, duy trì các lớp dạy tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Hội.

Đặc biệt, Đại sứ ủng hộ kế hoạch tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam tại Nice với sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp và bạn bè Pháp, đồng thời cho biết đã gửi thư tới Thị trưởng Nice nhằm thúc đẩy sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc tổ chức sự kiện này./.