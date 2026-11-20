Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 20/11, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư với tỷ lệ 93,79% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Cơ chế phản ứng nhanh, linh hoạt

Tại nghị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt, giải trình tiếp thu ý kiến, cho biết trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc "nới lỏng" các điều kiện đã được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội. Quy định này nhằm đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Trong thực tiễn triển khai việc "nới lỏng" điều kiện tiếp cận thị trường có thể phát sinh từ yêu cầu thu hút một dự án hoặc một lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm nhất định, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia về thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nếu thực hiện theo trình tự thủ tục thông thường có thể kéo dài thời gian, làm mất đi cơ hội thu hút đầu tư và không đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc có cơ chế phản ứng nhanh, linh hoạt nhằm tháo gỡ những vướng mắc cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quản lý, giám sát chặt chẽ

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền. Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút dự án đầu tư chiến lược, đồng thời đảm bảo nguyên tắc về thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và yêu cầu phải có quy định nhanh trong thời gian ngắn phù hợp với trường hợp cấp bách để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Quỹ hỗ trợ đầu tư mà không phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết hiện nay Điều 16 Luật Đầu tư số 143/2025 đã xác lập cơ sở pháp lý của quỹ, nội dung chính sách của quỹ cũng đã được quy định tại dự thảo Luật. Trên thực tế, Quỹ đã triển khai đồng bộ và ổn định từ năm 2025, nguồn ngân sách cấp cho quỹ hàng năm nằm trong dự toán ngân sách Trung ương do Quốc hội quyết định. Chính phủ phê duyệt tổng mức hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ và cơ quan điều hành quỹ phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Công tác lập kế hoạch, dự toán, giao dự toán, quyết toán, thẩm định, thẩm tra dự toán do Bộ Tài chính thực hiện đối với Quỹ theo quy định và quy trình của Luật Ngân sách Nhà nước như đối với các khoản chi khác.

Như vậy, các chi phí của Quỹ đều được quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, để đảm bảo tính chủ động của Chính phủ trong quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư, Chính phủ đề xuất lược bỏ nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Luật Đầu tư.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉnh lý quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt để đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất được quy định thống nhất tại pháp luật về đất đai, tránh tạo cách hiểu mở rộng phạm vi giao đất, cho thuê đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Về chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định làm rõ điều kiện, thẩm quyền và cơ chế áp dụng chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh.

Dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định đối tượng và điều kiện áp dụng chính sách này tại khoản này để đảm bảo rõ đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, trách nhiệm hỗ trợ đầu tư, tránh việc dàn trải, không đúng quy định và không đúng đối tượng. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua có 03 điều. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2027./.