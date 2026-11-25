Quang cảnh hội nghị phản biện xã hội. Ảnh: PV

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp thu gom, tái chế

Trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, chính sách nhằm hình thành cơ chế đồng bộ khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng; đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ vật liệu tái chế.

Đối tượng thụ hưởng gồm đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp đầu tư cơ sở xử lý, tái chế, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và chủ đầu tư sử dụng sản phẩm tái chế trong công trình.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị phản biện xã hội. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi về tài chính, đất đai và thuế. Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được xem xét vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, phí và lệ phí.

Đặc biệt, chi phí thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm tái chế và chi phí thi công thử nghiệm tại công trình được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ở mức 200% chi phí thực tế.

Dự thảo đồng thời đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý chất thải rắn xây dựng, theo dõi quá trình từ phát sinh, thu gom, vận chuyển đến xử lý, tái chế và tiêu thụ sản phẩm.

Hằng năm, thành phố dự kiến công bố danh mục các dự án phá dỡ, giải phóng mặt bằng cùng khối lượng chất thải dự kiến phát sinh để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu. Hoạt động vận chuyển được kiểm soát thông qua thiết bị định vị, chứng từ giao nhận và xác nhận khối lượng tại nơi tiếp nhận; sản phẩm đầu ra phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị phản biện. Ảnh: PV

Góp ý tại hội nghị, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển Thủ đô và định hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ, tránh trùng lặp chi phí, khối lượng khi một doanh nghiệp tham gia nhiều khâu thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế.

Theo ông, tỷ lệ bắt buộc sử dụng sản phẩm tái chế trong các công trình cần có lộ trình phù hợp với năng lực cung ứng, đi đôi với hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức, đơn giá để không ảnh hưởng tiến độ xây dựng. Đối với đơn vị vận chuyển, cần xem xét cả trường hợp vận chuyển trực tiếp đến cơ sở xử lý, tái chế hoặc có hợp đồng sử dụng điểm tập kết hợp pháp, thay vì chỉ quy định điều kiện phải có điểm tập kết.

Việc sử dụng tạm thời đất công, đất bãi sông, bãi nổi cũng cần được rà soát chặt chẽ về căn cứ pháp lý, an toàn đê điều, thoát lũ và bảo vệ môi trường.

Tăng cường kiểm soát môi trường, bảo vệ quyền lợi người dân

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

PGS.TS. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, đề nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu; xây dựng lộ trình sử dụng vật liệu tái chế phù hợp; kiểm soát thành phần nguy hại, chất lượng sản phẩm và điều kiện môi trường tại các điểm tập kết, tái chế, nhất là khu vực bãi sông, bãi nổi.

Cùng với đó, cần minh bạch chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và bổ sung các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.

Theo PGS.TS. Bùi Thị An, thước đo thành công của Nghị quyết không phải số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, mà là lượng chất thải được tái chế an toàn, tài nguyên được tiết kiệm, ô nhiễm được giảm thiểu và chất lượng sống của người dân được cải thiện.

“Điều quan trọng là phải tạo ra một hệ thống, trong đó chất thải không còn đường đi đến những bãi đổ trộm, doanh nghiệp có động lực đầu tư, sản phẩm tái chế có thị trường tiêu thụ và người dân được bảo vệ trước mọi nguy cơ ô nhiễm”, bà nhấn mạnh.

Ở góc độ khoa học và công nghệ, TS. Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đề nghị bổ sung cơ chế phân loại chất thải tại nguồn, phá dỡ có chọn lọc; phân cấp tiêu chuẩn sử dụng vật liệu tái chế theo yêu cầu kỹ thuật và mức độ chịu lực của từng hạng mục công trình. Chính sách đất đai cần phân biệt mức ưu đãi giữa cơ sở tái chế thực chất với điểm tập kết, trung chuyển đơn thuần, đồng thời siết chặt yêu cầu bảo vệ môi trường.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, song đề nghị tiếp tục làm rõ điều kiện sử dụng đất bãi sông, bãi nổi, kiểm soát hành lang thoát lũ, an toàn đê điều và có phương án di dời trước mùa mưa bão. Chính sách miễn tiền thuê đất, ưu đãi thuế cần quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và chế tài, tránh trục lợi. Việc bố trí điểm tập kết, tái chế cần lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp, công khai thông tin để nhân dân và Mặt trận giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, chuyên sâu tại hội nghị.

"Cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện dự thảo theo các nhóm trọng tâm, rà soát đối tượng, thủ tục ưu đãi và phân loại chất thải tại nguồn; xây dựng lộ trình sử dụng vật liệu tái chế bảo đảm chất lượng, an toàn; đánh giá kỹ tác động ngân sách, quy hoạch và môi trường tại các điểm tập kết; xác định rõ trách nhiệm cấp xã, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận" - Bà Hoa nhấn mạnh.