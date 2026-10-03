Tạo cơ chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Trong thực tiễn, chủ trương đúng chỉ có thể trở thành kết quả khi được đội ngũ cán bộ tổ chức thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, năng lực và sự chủ động. Vì vậy, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, mà còn đòi hỏi phải có một cơ chế đủ rõ, đủ mạnh để tạo niềm tin và động lực hành động.

Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã cụ thể hóa yêu cầu đó.

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Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” theo định hướng trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 đã nhanh chóng được các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt sâu rộng. Không dừng lại ở những khẩu hiệu hành động, tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng sự cam kết vững chắc của người đứng đầu, bằng những bước đi tiên phong nhằm xây dựng một chính quyền đô thị thực sự của dân, do dân và vì dân. Ảnh: TTXVN

Điểm đáng chú ý là Quy định không chỉ khuyến khích đổi mới, sáng tạo mà thiết lập một cơ chế tương đối toàn diện: có đề xuất thì có cơ chế xem xét; có sáng kiến thì có không gian thực hiện; có kết quả thì được ghi nhận, trọng dụng; có rủi ro chính đáng thì được xem xét bảo vệ, đồng thời những hành vi cố ý vi phạm, vụ lợi phải được phân định và xử lý nghiêm.

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Ngày 4/8/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên ra mắt mô hình điểm thiết chế Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Vạn Điểm. Đây là mô hình thí điểm triển khai theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở. Mô hình tích hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng, chuyển đổi số và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, góp phần xây dựng nhà văn hóa trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân. Đây cũng là mô hình đầu tiên trong chuỗi mô hình đại diện dự kiến được nhân rộng tại các xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thực tiễn luôn phát sinh những vấn đề mới, những điểm nghẽn mà quy định hiện hành chưa dự liệu đầy đủ hoặc không còn phù hợp. Vì vậy, việc xác định các nhóm đề xuất như đột phá khâu thực thi, đột phá thể chế, mô hình thí điểm và không gian thử nghiệm có kiểm soát có ý nghĩa thiết thực. Đổi mới cần có không gian để thử nghiệm, nhưng đó phải là không gian có mục tiêu, có căn cứ, có phương án thực hiện và quản trị rủi ro rõ ràng; dám làm không đồng nghĩa với làm tùy tiện.

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Tỉnh Quảng Ninh ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công tại địa phương, đưa dịch vụ công số đến gần hơn với người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, Quy định gắn kết quả đổi mới, sáng tạo với đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Đây chính là sự chuyển hóa từ “ghi nhận” sang “trọng dụng”. Người có năng lực, tạo ra giá trị thực chất, giải quyết được việc khó cần được trao cơ hội và nguồn lực để tiếp tục phát huy. Khi hiệu quả công việc trở thành căn cứ quan trọng trong sử dụng cán bộ, tinh thần làm việc thực chất sẽ có thêm động lực.

Tôn vinh để khích lệ, trọng dụng để phát huy

Kết quả đổi mới, sáng tạo phải trở thành căn cứ quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Người có sáng kiến thiết thực, tạo ra hiệu quả rõ rệt, giải quyết được việc khó cần được ghi nhận, tôn vinh và trao cơ hội tiếp tục phát huy năng lực. Tôn vinh không chỉ là khen thưởng, mà phải tạo ra động lực phát triển và khẳng định giá trị của những đóng góp thực chất.

Cùng với đó, cơ chế bảo vệ cán bộ có ý nghĩa đặc biệt trong khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Cần phân biệt rõ sai sót khách quan, không cố ý trong quá trình đổi mới với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, lợi ích nhóm. Bảo vệ cán bộ không phải là miễn trừ trách nhiệm, mà là bảo vệ người làm đúng, có động cơ trong sáng và hành động vì lợi ích chung khỏi sự quy kết thiếu căn cứ; đồng thời bảo đảm mọi hành vi lợi dụng đổi mới để trục lợi phải chịu trách nhiệm.

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Ngày 28/8/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh (Hà Nội) tổ chức khai trương cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày; Ra mắt mô hình phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Muốn cơ chế này đi vào cuộc sống, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao. Không thể yêu cầu cán bộ dám làm nếu không giao quyền tương xứng, không bảo đảm nguồn lực và không kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, chậm quyết định, đùn đẩy trách nhiệm làm đình trệ công việc.

Bảo vệ để cán bộ yên tâm hành động

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải đi liền với phân định rõ sai sót khách quan, không cố ý với hành vi cố ý vi phạm, vụ lợi. Người hành động đúng chủ trương, đúng quy định, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung cần được bảo vệ khỏi sự quy kết thiếu căn cứ; đồng thời mọi hành vi lợi dụng đổi mới để trục lợi, cố ý làm trái phải được xử lý nghiêm. Bảo vệ đúng người chính là tạo niềm tin để cán bộ dám nhận việc khó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Suy cho cùng, tôn vinh để khẳng định giá trị của cống hiến, trọng dụng để phát huy năng lực, bảo vệ để cán bộ có niềm tin hành động; còn kiểm soát quyền lực để bảo đảm đổi mới đi đúng hướng. Khi những cơ chế ấy được vận hành đồng bộ, tinh thần dám nghĩ, dám làm sẽ được chuyển hóa thành động lực thực chất, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công việc và tạo thêm không gian cho những cán bộ có năng lực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bài viết: HIỀN LƯƠNG

Ảnh: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA