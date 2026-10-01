Tạo chuyển biến vững chắc trong toàn đơn vị

Phát động đợt thi đua, Đại tá Đỗ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên khá, giỏi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn, hội thi, kiểm tra theo kế hoạch. Phấn đấu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số và sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Đại tá Đỗ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật quán triệt nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tham mưu, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2027. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phấn đấu tỷ lệ quân số khỏe toàn Cục hơn 98,5%.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy; tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; phấn đấu toàn Cục không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Phó cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nội dung, chỉ tiêu thi đua; cụ thể hóa phù hợp tình hình, nhiệm vụ; tổ chức đợt thi đua sâu rộng, tạo khí thế và động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.