Tạo chuyển biến từ đợt thi đua 500 ngày đêm

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thống Nhất giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Đầu tháng 7-2026, UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2026, trong đó có xã Thống Nhất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thống Nhất Trịnh Văn Trường cho biết: Hơn 3 tháng từ khi có quyết định đến nay, địa phương ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Xã đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng, gửi thẩm tra 46/47 tiêu chí NTM. Đến nay, 30 tiêu chí đã có văn bản thẩm định của các sở, ngành thành phố xác nhận đạt yêu cầu; các tiêu chí còn lại đang được các sở, ngành tiếp tục thẩm tra. Xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, gắn xây dựng NTM với chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Cũng theo ông Trịnh Văn Trường, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch của Đảng ủy, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2026; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kiện toàn ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, phân công thành viên phụ trách từng tiêu chí. Cùng với đó, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đoàn thể và các ấp tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia. Địa phương cũng chú trọng huy động nguồn lực trong cộng đồng, doanh nghiệp để thực hiện các tiêu chí.

Theo Đại đức Thích Đức Phương, trụ trì chùa Nam Sơn (xã Thống Nhất), xây dựng NTM là công việc chung của cả cộng đồng, cần sự đồng lòng, chung sức của người dân. Thời gian qua, đồng hành với cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà chùa tích cực vận động phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào tại địa phương, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, phát triển.

Cùng với xây dựng NTM, xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Trong 9 tháng của năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 118 tỷ đồng, vượt 11% dự toán. Tính đến ngày 22-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,4% kế hoạch thành phố giao. Xã đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch trong tháng 10-2026.

Gắn thi đua với nhiệm vụ ở cơ sở

Trong công tác xây dựng Đảng, xã Thống Nhất chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là tại các chi bộ ấp và trường học. Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thống Nhất Nguyễn Thanh Hoàng cho hay: Năm 2026, Đảng bộ xã được giao chỉ tiêu kết nạp 26 đảng viên. Tuy nhiên, chỉ mới đến tháng 9, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu này; trong tháng 10, xã tiếp tục hoàn thiện 3 hồ sơ, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thống Nhất TRỊNH VĂN TRƯỜNG cho rằng: Những kết quả đạt được của địa phương gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân. Trên cơ sở nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, Đảng ủy xã tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu thành kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp với từng lĩnh vực, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Với đặc điểm hơn 72% dân số là đồng bào có đạo, công tác tạo nguồn phát triển Đảng được xã gắn với tuyên truyền, vận động và phối hợp với các tổ chức tôn giáo. Phần lớn đảng viên mới kết nạp là đồng bào Công giáo, sinh hoạt tại các chi bộ ấp và trường học.

Cũng theo Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thống Nhất, sau sắp xếp đơn vị hành chính, 23 ấp của xã được sáp nhập còn 8 ấp. Quy mô địa bàn và số lượng đảng viên tại một số chi bộ tăng lên, đặt ra yêu cầu củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn các chi bộ về nghiệp vụ, hồ sơ công tác Đảng, kiểm tra và sinh hoạt chuyên đề; chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đến nay, hoạt động của các chi bộ đã đi vào ổn định.

Trong chuyển đổi số, Đảng ủy xã triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện mô hình Bình dân học vụ số trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường điện tử. Cùng với đó, mô hình Buổi sáng với nhân dân tiếp tục được duy trì, tạo kênh để cấp ủy, chính quyền trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến người dân. Các buổi đối thoại với người dân được xã tập trung vào những vấn đề thiết thực như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân loại rác tại nguồn và xây dựng NTM.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trịnh Văn Trường, việc vận động nhân dân cần gắn với tuyên truyền, gặp gỡ và lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Là địa bàn có đông đồng bào có đạo, xã thường xuyên duy trì liên hệ với các cơ sở tôn giáo, gặp gỡ chức sắc để trao đổi những vấn đề của địa phương, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.