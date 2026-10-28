Tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống chính trị

Tinh thần khẩn trương, không có độ trễ trong tổ chức thực hiện của Đảng bộ thành phố cũng chính là sự cụ thể hóa nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là “cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị”.

Đặc biệt, nội dung 5 chuyên đề mà Ban Thường vụ Thành ủy triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 cũng nêu bật được những yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là: Các kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực.

Quan điểm rất rõ của Ban Thường vụ Thành ủy trong từng chương trình, kế hoạch thực hiện là các quyết sách phải được thực hiện đồng bộ, gắn xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ với phát triển Thủ đô. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá năng lực lãnh đạo, công tác cán bộ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ rõ: Việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Việc triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 trong cuộc sống chính là sự tiếp nối các chủ trương, chính sách nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn Thủ đô ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, vì vậy, người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô đã nhấn mạnh, một trong những yêu cầu là: Tất cả phải luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới cách làm để đẩy nhanh các công việc, nhiệm vụ của thành phố.

Vấn đề then chốt các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Thủ đô cần nhận thức sâu sắc là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 cùng các chương trình, kế hoạch hành động của thành phố chính là tiếp tục củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các quyết sách của Trung ương cùng chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ để xây dựng, phát triển Thủ đô và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết. Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc yêu cầu đã được đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ: Khi cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải thẳng thắn xem xét năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng phối hợp và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu.

Như vậy, vấn đề then chốt là khâu tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong từng lĩnh vực, địa bàn được phân công. Sự gương mẫu phải bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên, từ công việc hằng ngày, tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống chính trị Thủ đô.

Tin tưởng rằng, các nội dung quan trọng tại Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV sẽ lan tỏa tinh thần đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt: “Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân”.