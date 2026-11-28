Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Kiểm tra toàn diện các mặt công tác

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng Pha Long và Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Trước khi kiểm tra, đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu và thống nhất nội dung làm việc với từng đơn vị. Căn cứ kế hoạch, chỉ huy các đơn vị chủ động chuẩn bị hồ sơ, văn kiện và quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Với các tình huống giả định sát thực tế địa bàn, người chỉ huy phải đánh giá tình hình, lựa chọn phương án xử trí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Qua thực hành, đoàn kiểm tra đánh giá khả năng vận dụng phương án, phương pháp điều hành của người chỉ huy, tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành mệnh lệnh của cán bộ, chiến sĩ.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đoàn kiểm tra đưa ra hai tình huống giả định: Phát hiện 3 phương tiện của phía Trung Quốc trôi dạt trên sông, có nguy cơ trôi sang phía Việt Nam và xử trí tình huống 2 đối tượng gây rối trật tự tại khu vực kiểm soát cửa khẩu. Tại Đồn Biên phòng Pha Long, cán bộ, chiến sĩ thực hành phương án bảo vệ đồn khi bị tiến công và xử trí tình huống gây rối trật tự tại cổng đơn vị. Nội dung thực hành phương án bảo vệ đồn cũng được tổ chức tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy, tập trung đánh giá khả năng tổ chức chỉ huy, phân công nhiệm vụ và phối hợp xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với kiểm tra thực hành, đoàn tiến hành rà soát hệ thống văn kiện tham mưu tác chiến, kế hoạch huấn luyện, hồ sơ công tác Đảng, công tác chính trị; việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Các mặt công tác được kiểm tra còn bao gồm trinh sát, phòng, chống tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chuyển đổi số; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chấp hành điều lệnh.

Việc duy trì nền nếp chính quy được đánh giá thông qua lễ tiết, tác phong quân nhân và việc thực hiện các chế độ làm việc, học tập, sinh hoạt trong ngày, trong tuần. Đối với phần kiểm tra kiến thức chuyên ngành, từng quân nhân trực tiếp trả lời câu hỏi trên phiếu kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra kiến thức và thực hành, các thành viên đoàn trao đổi với chỉ huy đơn vị về những vấn đề bộ đội chưa nắm chắc, kỹ năng còn hạn chế, từ đó đề xuất biện pháp bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

Những thiếu sót được đoàn kiểm tra ghi nhận cụ thể trong báo cáo nhận xét, làm căn cứ để từng đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục. Trong quá trình làm việc, đoàn cũng dành thời gian lắng nghe cán bộ, chiến sĩ phản ánh những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và khó khăn trong đời sống. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được chỉ huy đơn vị xem xét, giải quyết; các kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, hỗ trợ.

Đoàn kiểm tra nội dung huấn luyện chào cờ, duyệt đội ngũ tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cơ bản chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng văn kiện, kế hoạch huấn luyện theo quy định. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực hành và kiến thức cho thấy một số cán bộ, chiến sĩ chưa nắm chắc các nội dung chuyên môn, khả năng vận dụng vào xử trí tình huống còn lúng túng. Đây là những hạn chế các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát công tác quán triệt, tổ chức huấn luyện và phân công nhiệm vụ, bảo đảm sát với yêu cầu thực tế.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Trong đó, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề; quy định cụ thể thời hạn hoàn thành và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tránh tình trạng khắc phục chung chung, thiếu chuyển biến thực chất.

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn; tổ chức tuần tra, kiểm soát theo đúng các văn kiện pháp lý và thỏa thuận đã ký kết. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình biên giới và trên không gian mạng; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

"Cấp trưởng các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án, rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 1 nhấn mạnh, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế phải gắn với trách nhiệm của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và từng đồn Biên phòng. Trong đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra việc khắc phục tại các đơn vị; chú trọng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Đối với các đồn Biên phòng, cấp ủy, chỉ huy phải phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả theo thời hạn được giao.

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với từng hạn chế mà đoàn đã chỉ ra. Cấp ủy các cấp sẽ đưa những vấn đề cần tập trung khắc phục vào nghị quyết lãnh đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách, xác định thời hạn hoàn thành. Các cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Kết quả khắc phục phải được thể hiện qua công việc hằng ngày của từng đơn vị, nhất là chất lượng huấn luyện, việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới".