Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế

Những kết quả nổi bật

Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch Trần Quang Trung cho biết: UBND xã đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn để thực hiện kế hoạch được giao, nhất là trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2026, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế của xã Quảng Trạch đạt nhiều kết quả tích cực.

UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức cho bà con sản xuất vụ đông-xuân và hè-thu năm 2026 với tổng diện tích gieo trồng lúa 2.223,44ha bảo đảm đúng lịch thời vụ, từ khâu chăm bón điều tiết nước đến công tác phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó sản lượng lúa đạt 14.181,27/13.091 tấn, vượt kế hoạch (KH) 8,33%.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăn nuôi tuân thủ quy trình khoa học kỹ thuật nên không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc, gia cầm phát triển và tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Tổng đàn gia cầm 152.232 con và tổng đàn gia súc 13.263 con, vượt KH 10,5%.

Xã cũng đã triển khai và thực hiện tốt các giải pháp quyết liệt chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Qua đó, ngư dân ra khơi bám biển tuân thủ và chấp hành tốt các quy định và đã khai thác được 2.483,15 tấn thủy hải sản.

Xã Quảng Trạch quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn ngân sách đầu tư công - Ảnh: B.T

Để công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đạt hiệu quả, xã chú trọng chỉ đạo các thôn có rừng phòng hộ và rừng sản xuất chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, nhất là Hạt Kiểm Lâm Quảng Trạch tăng cường công tác kiểm tra, quản lý. Qua đó, diện tích rừng thuộc địa bàn xã không xảy ra cháy rừng và bị xâm hại trái phép. Hiện, trên địa bàn xã có 127,58ha rừng trồng.

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với việc tổ chức nâng cao năng lực cho Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã và Ban phát triển các thôn về xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030, UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và các thôn chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc và lộ trình, mốc thời gian hoàn thành để triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch của UBND xã trong năm 2026.

Về thực hiện công tác quản lý tài nguyên-môi trường, UBND xã đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản theo đúng quy định. Qua đó, kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm 10 trường hợp xây dựng trái phép, 2 trường hợp vi phạm về ô nhiễm môi trường và đã ban hành quyết định xử lý cả 12 trường hợp.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã duy trì phát triển ổn định; hoạt động thương mại-dịch vụ khá sôi động, được mở rộng và phát triển đa dạng... điều đó thể hiện rõ công tác phối hợp trong quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương với các cấp, ngành kịp thời và hiệu quả. Đáng chú ý, trên địa bàn có cơ sở may với khoảng 700 công nhân hoạt động ổn định, là lực lượng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết quả thực hiện đầu tư công, UBND xã đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Đặc biệt, các công trình dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% cho các chủ đầu tư đúng kế hoạch được giao.

Hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 50.050/46.756 triệu đồng, vượt KH được giao 7%. Cùng đó, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương, tỉnh, xã theo KH năm 2026 20.611/31.707 triệu đồng, đạt 65% so với KH và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đặc biệt, kết quả giải ngân vốn đầu tư công ngân sách tỉnh theo KH năm 2026 là 11.434/11.850 triệu đồng, đạt 96% KH.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xác định việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2026, nhất là đối với kịch bản tăng trưởng GRDP 2 con số năm 2026 của xã nói riêng và tỉnh nói chung, theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch Trần Quang Trung, địa phương đang tập trung chỉ đạo và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các thôn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế các tháng cuối năm 2026.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các tiểu dự án trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06; tăng cường công tác thu ngân sách... Qua đó, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2026 đã đề ra.

Cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất lúa vụ đông-xuân 2027; tăng cường công tác thú y và tiếp tục thực hiện tiêm phòng các loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 nhằm ngăn chặn dịch bệnh xảy ra; tiếp tục chỉ đạo bà con theo dõi tình hình thời tiết để trồng các loại hoa màu.

Cùng đó, chỉ đạo ngư dân vươn khơi bám biển; thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; nhân rộng các đối tượng nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao, nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng; phấn đấu đạt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt 2.890 tấn.

Trong xây dựng NTM, các phòng, ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM được giao. Đặc biệt, Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa-Xã hội và các thôn, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã danh mục công trình xây dựng NTM; các phòng ban, đơn vị bám sát kế hoạch của UBND xã và phân công nhiệm vụ phụ trách từng tiêu chí, từng dự án để lập kế hoạch, tiến độ chi tiết. Từ đó, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt chuẩn xây dựng NTM theo đúng kế hoạch.

Các phòng, ban, đơn vị liên quan và các thôn tiếp tục tăng cường kiểm tra phát hiện các vi phạm pháp luật về đất đai; thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa và làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Một nhiệm vụ quan trọng mà xã Quảng Trạch đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện đó là tiếp tục có giải pháp hiệu quả để thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP 2 con số năm 2026 của xã đạt chỉ tiêu đề ra. Cùng đó, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp, kế hoạch thu ngân sách nhằm phấn đấu đạt, vượt dự toán.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; trong đó, chỉ rõ các đơn vị được giao quản lý dự án phải nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2026 đạt 100%.

Bên cạnh đó, xã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” theo kế hoạch, phương án và các biện pháp ứng phó khi thiên tai xảy ra. Qua đó, có thể hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.