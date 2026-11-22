Các giải pháp tập trung củng cố năng lực y tế tuyến cơ sở, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Sinh viên Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) hỗ trợ Trạm Y tế xã Chợ Mới khám bệnh cho người dân.

Tại Trạm Y tế xã La Hiên, công việc hằng ngày của bác sĩ nội trú Trần Quang Hợp bắt đầu bằng những lượt thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Được biệt phái từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về cơ sở, thời gian đầu, bác sĩ Hợp không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Qua quá trình trực tiếp khám, chữa bệnh và hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế tại trạm, anh có thêm cơ hội rèn luyện năng lực, tích lũy kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn những khó khăn của y tế tuyến cơ sở.

Với người dân địa phương, sự có mặt của bác sĩ được tăng cường giúp việc chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn, hạn chế phải di chuyển xa khi mắc các bệnh thông thường. Ông Dương Văn Giàu, người dân xóm Đồng Giong, xã La Hiên, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được thăm khám, tư vấn ngay tại địa phương”.

Cùng với đội ngũ bác sĩ biệt phái, tỉnh còn huy động nguồn lực từ các cơ sở đào tạo y khoa hỗ trợ những địa bàn thiếu nhân lực. Từ cuối tháng 10-2026, 7 giảng viên và 90 sinh viên Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) tham gia hỗ trợ y tế tại 3 xã khu vực phía Bắc tỉnh.

Sinh viên Trần Thảo My đang hỗ trợ tại Trạm Y tế xã Chợ Mới cho biết: Ban ngày em cùng các bạn tham gia hoạt động chuyên môn, buổi tối tiếp tục hỗ trợ những công việc khác theo yêu cầu của trạm. Quá trình thực tế giúp sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Bác sĩ Trần Quang Hợp khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã La Hiên.

Nhờ triển khai các giải pháp tăng cường nhân lực, từ ngày 1/4/2026, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm tối thiểu 4 bác sĩ làm việc. Tổng số bác sĩ tại tuyến cơ sở đạt 390 người, tăng 153 người so với trước khi thực hiện kế hoạch.

Lực lượng giảng viên, sinh viên y khoa cũng tham gia tư vấn, quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình, cập nhật dữ liệu và Sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Cùng với củng cố nhân lực, tỉnh chú trọng giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh thông qua chính sách hỗ trợ BHYT. Từ ngày 1/11/2026, Thái Nguyên triển khai Đề án 05 về thực hiện BHYT toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh BHYT.

Đề án tập trung hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc diện quy định nhưng chưa có thẻ, đồng thời hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi triển khai.

Sau gần 2 tuần thực hiện, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,68 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho 5.323 đối tượng. Tại 11 bệnh viện tham gia Đề án, có 1.063 lượt người bệnh được hỗ trợ phần cùng chi trả, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Đình Viết, Giám đốc Bệnh viện Chợ Mới, các chính sách sẽ có tác động tích cực trong việc thu hút người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện. Đơn vị tiếp tục chú trọng chất lượng phục vụ, bảo đảm người dân được chăm sóc chu đáo và yên tâm khi khám, điều trị.

Từ việc bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở đến hỗ trợ chi phí tham gia và thụ hưởng BHYT, Thái Nguyên đang từng bước tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế. Đây là cơ sở để người dân, nhất là ở địa bàn khó khăn, được chăm sóc sức khỏe thuận lợi và bình đẳng hơn, đồng thời tạo động lực để hệ thống y tế tiếp tục hoàn thiện chất lượng hoạt động.