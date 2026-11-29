Đại tá Vũ Khương trình bày dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: TM

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Sỹ, Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng; Thượng tá Dương Ngọc Lĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật; chỉ huy các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan giúp việc của Đảng ủy Cục.

Theo dự thảo nghị quyết, năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, yêu cầu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật ngày càng cao, Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là Đảng ủy Cục thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hậu cần, kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Cục đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác hậu cần. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn quân nhu cho bộ đội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tỷ lệ quân số khỏe toàn lực lượng đạt 98,8%.

Công tác kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị quan tâm quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản phẩm, hàng hóa quốc phòng. Công tác kho được triển khai hiệu quả; hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện đúng kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Đức Sỹ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; đồng thời triển khai Dự án “Xây dựng hệ sinh thái số ngành Hậu cần - Kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2026-2028”.

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện hiệu quả, gắn với công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng huấn luyện được nâng cao; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được tăng cường; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tài chính, mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công được thực hiện đúng quy chế, nguyên tắc; chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và chính sách hậu phương Quân đội được bảo đảm kịp thời, đầy đủ.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng ủy Cục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt; chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, Đảng ủy Cục tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, quân lực được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao chất lượng; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật; tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TM

Với sự nhất trí cao, Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027, xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng ủy Cục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác hậu cần, kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời, dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng xây dựng các phòng, ban, đơn vị trong Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất. Các đơn vị được hướng dẫn đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng đồng bộ, bền vững, phù hợp với đặc điểm từng loại hình đơn vị; phấn đấu giá sản phẩm tăng gia sản xuất đưa vào bếp ăn thấp hơn giá thị trường tại cùng thời điểm từ 10-15%. Đồng thời, Đảng ủy Cục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; tổ chức khám sức khỏe định kỳ đạt 100% quân số, duy trì tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%.

Đảng ủy Cục xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn được giao; triển khai các chương trình, đề án, dự án ngành Hậu cần - Kỹ thuật bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tham mưu bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, kỹ thuật các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chính quy về hậu cần, kỹ thuật trong toàn lực lượng.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Cục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm; tăng cường củng cố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Trước mắt, trong quý I năm 2027, Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác tiễn chiến sĩ ra quân, đón nhận chiến sĩ mới, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đồng thời, Đảng ủy Cục chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác chính sách, thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm, quán triệt tình hình, nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027.