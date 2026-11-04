Tạo chuyển biến thực chất về chuyển đổi số ở phường Hải Bình

Phường Hải Bình tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xác định CĐS là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và hiệu quả hoạt động ở khu dân cư, tổ dân phố Khả La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng xây dựng hạ tầng số, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ số và phát huy vai trò của người dân trong quá trình CĐS.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác triển khai định danh điện tử. Với sự phối hợp của chính quyền phường Hải Bình, cán bộ tổ dân phố, tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đến nay, 97% người dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử đạt 80%...

Không chỉ tập trung vào các tiện ích dành cho người dân, tổ dân phố Khả La còn quan tâm đầu tư máy tính, hệ thống wifi tại nhà văn hóa. Đây không chỉ là nơi phục vụ công tác thông tin, hội họp, sinh hoạt cộng đồng mà còn từng bước trở thành địa điểm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, tìm hiểu và sử dụng các nền tảng số.

Ông Lê Quang Tiệp, tổ trưởng tổ dân phố Khả La cho biết: “Khi người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng về CĐS sẽ mang lại rất nhiều tiện ích trong cuộc sống hằng ngày. Người dân có thể chủ động sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt mà không phải mất nhiều thời gian đi lại, chi phí, nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin và chủ động hơn trong các giao dịch. Vì vậy, chúng tôi xác định phải thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để mỗi người dân đều biết sử dụng và khai thác hiệu quả các tiện ích số, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại”.

Xác định hạ tầng số là nền tảng quan trọng, phường Hải Bình quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% tổ dân phố được đầu tư máy tính, phủ sóng mạng di động. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với 50 cụm loa được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách đến người dân.

Trong xây dựng chính quyền số, việc ứng dụng các nền tảng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 97,77%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; tỷ lệ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Cùng với đó, các tiện ích phục vụ người dân trong môi trường số tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID đạt 86%; tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử đạt 95%; tỷ lệ người dân trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tại các tổ chức khác đạt 97%, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hình thành thói quen giao dịch trên môi trường điện tử...

Ông Phạm Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Hải Bình cho biết: “Để có được những kết quả trên, phường chú trọng phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các tổ tập trung hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân và các tiện ích số thiết yếu... Cùng với đó, phường đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng”.