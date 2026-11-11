Tạo chuyển biến thực chất từ việc học tập, quán triệt nghị quyết tại Lai Châu

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và gần đây nhất là Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Thực hiện yêu cầu đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng một cách đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; chuyển mạnh từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu gắn với chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được thực hiện ở 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở và các chi bộ) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, phát huy vai trò của báo chí, nền tảng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Nội dung các chuyên đề được chuẩn bị chu đáo, công phu; các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt. Thực hiện việc tham luận, thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Việc quản lý đại biểu dự hội nghị được tăng cường; đại biểu thực hiện nghiêm túc nội quy tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Tài liệu hội nghị được đăng tải trên App Thông tin Tuyên giáo, thuận lợi cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, khai thác, học tập. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu đã chủ động kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập, quán triệt bằng hệ thống câu hỏi, được thực hiện trực tuyến trên App Thông tin Tuyên giáo. Đây là điểm mới cần tiếp tục duy trì, nhân rộng, từng bước trở thành nền nếp trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Đông Sơn

Sau các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai của Tỉnh ủy, đảng ủy cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Nội dung quán triệt khái quát những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; nội dung cơ bản của chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quán triệt sâu, kỹ chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp mình. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy phát huy trách nhiệm về chất lượng tổ chức học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tỉnh ủy đã tổ chức 9 hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 6 hướng dẫn học tập, quán triệt với 127 văn bản Trung ương, của Tỉnh ủy; toàn tỉnh đã hoàn thành 12 đợt học tập, quán triệt với tổng số 22.800 hội nghị/621.470 lượt cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên tham gia học tập, quán triệt; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập trung bình mỗi đợt đạt từ 97% đến 100%; công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên trung bình mỗi đợt đạt từ 91% đến 99%.

Công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng chủ trương, nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động định hướng, cung cấp đề cương bài giảng, biên soạn tài liệu cơ bản, cốt lõi, hỏi - đáp theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu; sau mỗi hội nghị học tập, quán triệt, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu biên tập, cung cấp file ghi hình hội nghị phục vụ tuyên truyền, học tập. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, của tỉnh (Trong ảnh: Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh ngày 24/9/2026).

Cùng với học tập, quán triệt, Tỉnh ủy và các cấp ủy chú trọng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Các dự thảo được lấy ý kiến các ngành, địa phương, đơn vị liên quan; phân công các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo các văn bản trước khi trình Ban Thường vụ; cập nhật, bổ sung nội dung các nghị quyết vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chủ động triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Thông qua tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đã có thể nhận thấy việc học tập, quán triệt đã trở thành công việc thường xuyên, đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, hiệu quả rõ rệt, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới, đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 21/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương, trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết. Chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết theo tinh thần “6 rõ”, cập nhật các nội dung vào chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tuyên truyền thường xuyên, phù hợp với từng đối tượng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí, các nền tảng mạng xã hội; tăng cường truyền thông chính sách, phản biện xã hội.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định học tập, quán triệt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đông Sơn

Sau các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các nội dung của nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng ngay từ cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, bảo đảm nghị quyết được quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.