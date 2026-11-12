Tạo chuyển biến thực chất từ Đề án phát triển các trường sư phạm

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngày 12/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra Tọa đàm góp ý xây dựng Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường Sư phạm đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Giảng viên các trường sư phạm có vai trò đào tạo nguồn nhân lực

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Đề án đang được Bộ GD&ĐT xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026.

Theo Thứ trưởng, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện Đề án để được thông qua, ban hành, mà quan trọng hơn là các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phải có tính khả thi, tạo được chuyển biến thực chất trong chất lượng đào tạo giáo viên.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Ban soạn thảo đã xây dựng đề cương dự thảo, do Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, đồng thời tổ chức lấy ý kiến các cơ sở đào tạo.

Các trường sư phạm tham gia Ban soạn thảo được yêu cầu tổ chức tọa đàm tại đơn vị để huy động trí tuệ của đội ngũ trực tiếp làm công tác đào tạo giáo viên. Việc lấy ý kiến từ các cơ sở được xác định là cơ sở quan trọng để Đề án phản ánh đúng thực tiễn, nhận diện rõ những vấn đề đang đặt ra và đề xuất giải pháp phù hợp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Tọa đàm.

Nhấn mạnh vai trò của các trường sư phạm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Các cơ sở đào tạo giáo viên, trường sư phạm không chỉ đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên mà còn tham gia đào tạo giảng viên đại học.

Theo Thứ trưởng, giảng viên các trường sư phạm có vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều ngành, lĩnh vực. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ và người học trong các trường sư phạm sẽ tạo tác động lan tỏa đối với giáo dục và đào tạo nói riêng, nguồn nhân lực của đất nước nói chung.

Một định hướng khác được đặt ra là xây dựng mạng lưới các trường sư phạm trọng điểm có vai trò dẫn dắt theo vùng miền, thay vì phát triển dàn trải. Theo đó, có thể hình thành mạng lưới với các cơ sở tiêu biểu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, trong đó có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở phù hợp.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Những vấn đề cốt lõi

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc Chính phủ giao Bộ GD&ĐT xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển hệ thống các trường sư phạm là cơ hội quan trọng đối với toàn hệ thống.

Các trường sư phạm có vai trò quan trọng trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh, do Đề án liên quan trực tiếp đến tất cả các trường sư phạm, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, việc huy động trí tuệ, lắng nghe ý kiến từ chính các cơ sở đào tạo là yêu cầu cần thiết.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ tại Tọa đàm.

Chia sẻ về những vấn đề cốt lõi của Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án là cần thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch mạng lưới và Quyết định số 2249/QĐ-BGDĐT bằng lộ trình, danh sách trường, nguồn lực và cơ chế cụ thể;

Đồng thời, giải quyết căn cơ tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo môn học, cấp học, địa bàn; tạo cơ chế đầu tư tập trung, không dàn trải cho các trường sư phạm trọng điểm, phát triển một số trường sư phạm có thứ hạng cao trong khu vực và thế giới;

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm.

Mặt khác, thiết lập trách nhiệm giải trình về chất lượng đầu ra và việc làm của sinh viên sư phạm; đồng thời, kiến tạo năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới giáo dục quốc gia thông qua một hệ sinh thái có các đại học sư phạm trọng điểm làm hạt nhân dẫn dắt.

Với Đề án này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, có thể khái quát hóa qua bốn câu hỏi: vì sao cần sự xuất hiện của Đề án? Đề án này cần đạt được những điều gì? Làm bằng cách nào? Cách nào đo được sự thành công của Đề án?

Toàn cảnh tọa đàm.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề xuất xây dựng hệ sinh thái gồm 6 cấu phần, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc đầu tư, định hướng và phát triển các trường sư phạm trọng điểm để dẫn dắt và có khả năng cạnh tranh quốc tế.