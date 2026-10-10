Tạo chuyển biến thực chất từ chuyển đổi số

Hạ tầng số tại các cơ quan, đơn vị được đầu tư, nâng cấp đồng bộ giúp khai thác dữ liệu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao hiệu quả quản trị từ cơ sở

Chuyển đổi số là động lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Việc ứng dụng các nền tảng số, khai thác dữ liệu và nâng cấp hạ tầng công nghệ giúp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng cường khả năng theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại phường Phan Đình Phùng, với sự đầu tư, hỗ trợ của tỉnh và các nguồn kinh phí khác nhau, hạ tầng số phục vụ giải quyết TTHC đã được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cũng từng bước chuyển hoạt động quản lý, giải quyết công việc từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, cho biết: “Chúng tôi tăng cường chuyển đổi số, trang bị kiosk AI, đầu đọc thẻ căn cước để thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC. UBND phường đưa các tiêu chí về tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính của người dân vào đánh giá chất lượng của cán bộ công chức. Vì vậy, chất lượng và số lượng các TTHC được giải quyết luôn đạt ở mức cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”.

Từ thực tiễn cơ sở, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với yêu cầu quản lý và điều kiện phát triển của địa phương. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh từng bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang xây dựng mô hình phát triển dựa trên dữ liệu số và quản trị hiện đại. Công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và duy trì hoạt động thông suốt.

Hạ tầng số tại cơ sở tiếp tục được tăng cường. Đến nay, 92/92 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được trang bị đường truyền internet, Wi-Fi, đáp ứng yêu cầu truy cập và giải quyết TTHC. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận trên 740 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó có trên 660 nghìn hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ thực hiện TTHC phi địa giới đạt 100% theo quy định; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 98,74%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Công, khẳng định: “Địa phương quan điểm chuyển đổi số phải đi vào thực chất, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, muốn làm được điều đó phải đơn giản trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là rà soát, nâng cấp hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu dùng chung, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin làm việc ở cơ sở”.

Hiệu quả chuyển đổi số còn được thể hiện qua trải nghiệm của người dân khi thực hiện TTHC. Anh Chu Quý Hoàn, ở xã Tân Khánh, chia sẻ: “Trước đây chúng tôi không biết nhiều về công nghệ thông tin, nhất là việc nộp hồ sơ TTHC trên dịch vụ công. Nhưng khi đến Trung tâm Hành chính công của xã, tôi được cán bộ của trung tâm hỗ trợ, nên thủ tục được giải quyết nhanh, rõ ràng và thuận lợi”.

Phát triển nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả dữ liệu số

Cùng với nâng cấp hạ tầng, các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp xây dựng, hoàn thiện dữ liệu số. Những ứng dụng như: VNeID, VssID, eTax Mobile, C-ThaiNguyen… được triển khai rộng rãi, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. Tỉnh hướng tới chuyển trọng tâm từ phổ cập, ứng dụng công nghệ số sang khai thác dữ liệu, nâng cao năng suất và tạo giá trị kinh tế từ công nghệ số; đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận số giữa các nhóm dân cư, địa bàn và khu vực doanh nghiệp.

Công chức xã Tân Khánh và Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng số.

Thái Nguyên cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại cơ sở. Trong gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và người dân được thực hiện đồng bộ. Toàn tỉnh đã hỗ trợ đào tạo theo hình thức “Cầm tay chỉ việc” tại 92/92 xã, phường; tập huấn cho khoảng 2.300 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng về kỹ năng số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết TTHC trên nền tảng “Bình dân học vụ số” cho gần 4.000 người.

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, khẳng định: Xác định nguồn lực cho chuyển đổi số phải được huy động theo hướng Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, phát huy mạnh nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội, vì vậy Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu với tỉnh trong việc huy động các nguồn lực cùng tham gia đầu tư, nâng cấp hạ tầng số đồng bộ, nhất là hạ tầng tại cấp xã, vùng sâu, vùng xa và khắc phục các khu vực còn lõm sóng.

Đồng thời tập trung chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và chia sẻ dữ liệu, phát triển kho dữ liệu dùng chung để phục vụ chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và chia sẻ dữ liệu mở. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao kỹ năng số cũng được ưu tiên thực hiện. Ngoài ra, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số cũng sẽ được chọn lọc để đưa vào thực tiễn, ưu tiên những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị của chính quyền.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với thông điệp “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất” đặt ra yêu cầu các hạ tầng, nền tảng và nguồn dữ liệu được đầu tư phải mang lại hiệu quả rõ ràng trong quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là định hướng Thái Nguyên đang kiên trì thực hiện, đưa chuyển đổi số lan tỏa trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và từng gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển ở cả đô thị và nông thôn, đưa tỉnh phát triển cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.