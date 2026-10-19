Tạo chuyển biến thực chất trong năng lực làm chủ kinh tế của phụ nữ

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, NHNN và Hội LHPNVN đã luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên nhiều mặt công tác. Sự đồng hành này đã tạo điều kiện thuận lợi để hàng triệu phụ nữ trên cả nước, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức và các dịch vụ tài chính an toàn. Qua đó, không chỉ giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đẩy lùi tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu NHNN và Hội LHPNVN phối hợp phải thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Đối với giai đoạn 2026-2030, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, ghị quyết như Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cùng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo… Qua đó đã mở rộng nhu cầu của các chủ thể trong đó có phụ nữ, không chỉ dừng ở tiếp cận vốn mà ngày càng mở rộng sang ngân hàng số, thanh toán điện tử, quản trị tài chính, thông tin tín dụng và các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chương trình phối hợp giữa NHNN và Hội LHPNVN giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa NHNN và Hội LHPNVN trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tài chính toàn diện, bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Mở rộng và nâng cao chất lượng phối hợp từ hỗ trợ tiếp cận tín dụng, giáo dục tài chính đến kết nối các nguồn lực, sản phẩm và dịch vụ tài chính - ngân hàng, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế; ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành;

Tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận và sử dụng an toàn, bình đẳng, hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính thức, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính số và tài chính xanh; góp phần nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, hạn chế tín dụng đen và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn tặng hoa các nữ đại biểu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của NHNN và Hội LHPNVN trong việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa nguồn vốn tín dụng chính thức, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến với hội viên, phụ nữ thông qua mạng lưới hàng chục nghìn Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

Sự phối hợp này không chỉ tạo lập một kênh dẫn vốn an toàn, hiệu quả mà quan trọng hơn, đã góp phần giúp hàng triệu phụ nữ đổi mới tư duy làm kinh tế, chủ động sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phó Thủ tướng nhận định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Trong quá trình đó, phụ nữ cần được tạo điều kiện và cơ hội thực chất để phát huy năng lực, tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động kinh tế; không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà thực sự trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị chính là những bệ phóng có ý nghĩa quyết định.

Vì vậy, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nguồn lực tài chính cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới.

Để Chương trình phối hợp thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tạo nền tảng tài chính vững chắc để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể; đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính và thúc đẩy mạnh mẽ tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

“Thành công của Chương trình phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong năng lực làm chủ kinh tế của phụ nữ: khả năng tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả hơn; doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, quản lý phát triển bền vững hơn; thu nhập và chất lượng cuộc sống của hội viên ngày càng được nâng lên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.