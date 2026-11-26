Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chủ trì. Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh.

Thu ngân sách đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý III và quý IV/2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy. Thành phố đẩy mạnh rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và số hóa dữ liệu tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên.

Đến nay, toàn thành phố đã làm sạch 100% dữ liệu của 5.099 tổ chức đảng và 134.890/137.413 hồ sơ đảng viên (đạt 98,16%); kết nạp 4.933 đảng viên mới, đạt 109,42% kế hoạch năm. Công tác quản lý đảng viên, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, gắn với vận động nhân dân, phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội và chăm lo các đối tượng khó khăn.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 20/11 ước đạt 80.945 tỷ đồng, bằng 122% dự toán. Trong 10 tháng, thành phố đón hơn 17 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7%.

Nỗ lực hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quý IV, góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc nhìn nhận, tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; hoàn thành công tác quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XIV và các chủ trương mới của Trung ương, Thành ủy, bảo đảm “6 rõ”.

Các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên năm 2026 đảm bảo theo kế hoạch; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2027; rà soát, xác định rõ những địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đạt chỉ tiêu để có giải pháp hỗ trợ.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tập hợp nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, quan tâm thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động tổng kết chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 và xây dựng chương trình năm 2027; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; không để những hạn chế nhỏ kéo dài.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương phải thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, nhất là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công...

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch trên cơ sở triển khai Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo cơ sở triển khai các dự án và tổ chức lại không gian phát triển.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 tại các xã: Tam Hải, Tây Hồ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng khó khăn; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội; thực hiện tốt các chỉ tiêu về vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, triển khai chu đáo hoạt động phục vụ nhân dân vui Tết Nguyên đán 2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thêm vào đó, tổ chức tốt công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2027; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, tranh chấp đất đai hoặc các vấn đề phức tạp liên quan dân tộc, tôn giáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kết luận tại hội nghị, nhanh chóng rà soát các nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, xác định rõ đầu việc, tiến độ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm người đứng đầu nhằm triển khai thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ đã được chỉ ra.