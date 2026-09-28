Tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số

Phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề truyền thống trong chiến dịch 100 ngày CĐS ở xã Yên Định.

Ngay sau khi ban chỉ đạo xã ban hành kế hoạch hành động, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai đồng bộ tới các cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Kế hoạch xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 10 nhóm lĩnh vực then chốt: thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nhân lực, tài chính và giải ngân, kiểm tra giám sát cùng kỷ luật thực thi. Điểm cốt lõi trong công tác chỉ đạo điều hành của xã Yên Định là tinh thần làm việc thực chất, tuyệt đối không chạy theo thành tích hình thức, không “làm cho có”, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Một trong những dấu ấn nổi bật của chiến dịch là chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế số. UBND xã đã ban hành kế hoạch hỗ trợ các hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp nhỏ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đến nay, xã đã xây dựng thành công 3 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt và mở rộng hình thức thanh toán bằng mã QR tại 4 chợ dân sinh. Đặc biệt, lần đầu tiên địa phương tổ chức 2 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề truyền thống. 10/10 sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu trên các nền tảng số, đạt tỷ lệ 100%, thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác và chốt đơn hàng. Thành công này mở ra hướng đi mới cho việc tiêu thụ sản phẩm địa phương, đồng thời giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn với các phương thức kinh doanh hiện đại.

Xác định CĐS chỉ thành công khi có sự tham gia chủ động, tích cực của người dân, Yên Định đã lựa chọn chủ trương “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” làm kim chỉ nam cho các hoạt động hướng về cơ sở. Xã đã kiện toàn 12 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn với lực lượng nòng cốt là cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tình nguyện viên. Lực lượng này đóng vai trò là “cầu nối số” trực tiếp giữa chính quyền và Nhân dân, mang công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng và linh hoạt. Đối với những người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại hay nhóm đối tượng yếu thế, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ, bảo đảm tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa.

Về mặt thể chế, hạ tầng số và chính sách, xã đã hoàn thành toàn bộ việc rà soát, thống kê hiện trạng, trên cơ sở đó đề xuất nhu cầu và đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành của chính quyền số hai cấp. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP được thực hiện chuẩn xác và đúng tiến độ, qua đó kịp thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, động viên đội ngũ trực tiếp làm công tác CĐS, an toàn thông tin và an ninh mạng tại địa phương.

Các lực lượng chính trị xã hội ra quân hướng dẫn người dân các thôn cài đặt ứng dụng số tại nhà văn hóa thôn.

Trong lĩnh vực dữ liệu, xã tập trung triển khai “Chiến dịch làm sạch dữ liệu”, ưu tiên các cơ sở dữ liệu về đất đai, đầu tư công, doanh nghiệp, quy hoạch, xây dựng, thủ tục hành chính, y tế, giáo dục - bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông giữa các ngành, phục vụ quản lý thống nhất và ra quyết định chính xác. Đặc biệt, xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, hướng tới giảm thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xã, đến cuối tháng 9/2026, Yên Định đã hoàn thành 6/11 nhiệm vụ trọng tâm; 5 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ với nhiều kết quả khả quan. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số và xã hội số tại địa phương. Những kết quả đạt được trong hơn 50 ngày qua cho thấy chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về CĐS đã và đang tạo ra những thay đổi thực chất tại Yên Định. Không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy kinh tế số, chiến dịch còn hình thành thói quen số trong cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng xã hội số toàn diện. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Yên Định đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu chiến dịch trước ngày 31/10/2026.