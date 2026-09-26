Tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính

Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính đến chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nhiều nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Từ cải cách thủ tục đến chính quyền số

Người dân phường Phủ Lý (Ninh Bình) nộp hồ sơ trực tuyến trên Kiosk Hành chính công thông minh. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

UBND tỉnh Ninh Bình xác định cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, trong đó cải cách thủ tục hành chính là khâu dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ quan trọng để hiện đại hóa nền hành chính. Trong tổng số 42 nhiệm vụ thuộc 6 lĩnh vực của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, đến nay tỉnh đã hoàn thành 30 nhiệm vụ, đạt 71,4%. Cùng với đó, công tác kiểm tra cải cách hành chính được tăng cường; trong quý III, toàn tỉnh đã kiểm tra 30 cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả kiểm tra được thông báo để các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Cải cách thủ tục hành chính ngày càng gắn chặt với yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong quý III, toàn tỉnh tiếp nhận 458.802 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 442.102 hồ sơ; trong đó 440.225 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, chiếm 99,15%. Việc vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, việc số hóa hồ sơ được đẩy mạnh; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 94%, tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu đạt 96,9%; đây là những yếu tố quan trọng để giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và từng bước hình thành phương thức giải quyết công việc dựa trên dữ liệu.

Cùng với cải cách thủ tục, Ninh Bình tiếp tục mở rộng các dịch vụ công trực tuyến. Đến nay toàn tỉnh có 2.026 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.415 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; toàn bộ 2.026 dịch vụ đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; trong quý III, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 98,2%, hồ sơ trực tuyến một phần đạt 91,5% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 92,1%.

Cải cách hành chính không chỉ dừng ở việc cắt giảm thủ tục mà đang được hỗ trợ ngày càng rõ hơn bởi công nghệ số. Các mô hình Trạm dịch vụ công số tích hợp trí tuệ nhân tạo, Kiosk thông minh, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S và các Tổ công nghệ số cộng đồng được triển khai, bước đầu tạo thêm kênh hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công. Đặc biệt, một số địa phương đã hình thành các mô hình hỗ trợ trực tiếp người dân sử dụng dịch vụ số, đăng ký VNeID mức 2 và phòng, chống lừa đảo trực tuyến; những mô hình này cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ được chuyển hóa thành sự thuận tiện cụ thể đối với người dân.

Người dân phường Phủ Lý (Ninh Bình) nộp hồ sơ trực tuyến trên Kiosk Hành chính công thông minh. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Công tác cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình được đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, 100% cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp đã ban hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo quy định; năm 2026, khối chính quyền địa phương được giao 67.254 biên chế, giảm 3.063 biên chế công chức và 4.295 biên chế viên chức so với số tạm giao đầu năm. Sau sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, toàn tỉnh còn 610 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 695 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; hệ thống đơn vị sự nghiệp, y tế, dịch vụ công tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ được xem là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả cải cách hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. Trong quý III, tỉnh tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng số, dữ liệu số, khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị trong môi trường số và nghiệp vụ chuyên môn gắn với vị trí việc làm; riêng Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng về dữ liệu số, chuyển đổi số và ứng dụng AI với 900 học viên.

Việc tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị là một trong những thước đo quan trọng của nền hành chính phục vụ. Trong quý III, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 94 phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính; 78 phản ánh đã được xử lý và công khai, 16 phản ánh đang trong thời gian xử lý.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận cán bộ cấp xã còn gặp khó khăn khi thích ứng với khối lượng công việc gia tăng và yêu cầu quản trị trong môi trường số; việc bố trí, sắp xếp lại cán bộ ở một số đơn vị cũng có thời điểm làm nhiệm vụ cải cách hành chính bị gián đoạn, hiệu quả chưa đồng đều giữa các địa bàn… đây là những vấn đề Ninh Bình tập trung giải quyết trong những tháng cuối năm 2026.

Tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; gắn sắp xếp bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhưng đồng thời phải bảo đảm hoạt động của cơ quan hành chính thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ninh Bình tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, để cấp xã phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong quản trị và phục vụ nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn và thanh toán trực tuyến; đồng thời rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp, ủy quyền và nâng cao chất lượng xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.

Trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được cá thể hóa theo phương châm “rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, gắn với kiểm tra, đôn đốc và giám sát. Đây là cách để những mục tiêu cải cách hành chính không chỉ dừng ở kế hoạch mà được chuyển thành kết quả cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phủ Lý (Ninh Bình) giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số; tập trung chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực, nhất là dữ liệu đất đai, theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối, chia sẻ”; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa Trung tâm điều hành thông minh (IOC) vào vận hành, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

Ninh Bình xác định, khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư, năng lực thực thi của cán bộ cơ sở, những vấn đề phát sinh trong phân cấp, phân quyền và việc hoàn thiện các hướng dẫn liên quan đến tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập vẫn là những điểm cần được tháo gỡ. Những tháng cuối năm, không chỉ là thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, mà còn là giai đoạn củng cố nền tảng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Ninh Bình vận hành ngày càng hiệu quả.