Tạo chuyển biến tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra Dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An. Ảnh: HỒ QUÂN

Tháo gỡ mặt bằng và thủ tục

Tính đến ngày 11/9/2026, Đà Nẵng giải ngân được hơn 11.474 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (gần 17.192 tỷ đồng). Nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho biết, thành phố đang rà soát toàn bộ danh mục dự án, đặc biệt là các công trình có tỷ lệ giải ngân thấp, nhằm làm rõ nguyên nhân, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị để điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Trọng tâm trước mắt là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. UBND các xã, phường được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát từng dự án, từng trường hợp; xây dựng kế hoạch bồi thường cụ thể kèm thời hạn hoàn thành. Các khu vực có thể bàn giao mặt bằng trước sẽ được ưu tiên triển khai, song song với việc hoàn thiện hạ tầng tái định cư. Ngoài ra, công tác tiếp dân, đối thoại cần được tăng cường để tạo sự đồng thuận, tránh tình trạng mặt bằng loang lổ làm chậm tiến độ thi công.

Theo ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, từ đầu năm đến ngày 14/9/2026, trung tâm đã giải ngân 3.231 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 2.132 tỷ đồng cho 3 ban quản lý dự án và 900,7 tỷ đồng cho các dự án vốn ngoài ngân sách. Dù vậy, quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn do thay đổi chính sách, đơn giá bồi thường, chênh lệch giá đất tái định cư và sự thiếu hụt quỹ đất ở một số dự án.

Để tháo gỡ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đề xuất rút giảm triệt để các thủ tục phối hợp. Các địa phương cần đẩy nhanh thẩm tra, phê duyệt phương án bồi thường với hồ sơ đủ điều kiện. Ông Võ Nguyên Chương cho hay: “Sau khi thống nhất phương án, có thể tiếp nhận mặt bằng và chi trả kinh phí sớm đối với các hộ đồng thuận, đồng thời với việc hoàn thiện thủ tục theo quy định. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian từ vận động đến bàn giao mặt bằng thực tế, qua đó giữ vững sự đồng thuận và bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng”.

Nỗ lực từ cơ sở

Sở Tài chính thông tin, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của 93 phường, xã gần 7.089 tỷ đồng. Tính đến ngày 11/9/2026, các địa phương giải ngân gần 3.607 tỷ đồng, đạt 50,88% kế hoạch, trong đó có 10 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung của thành phố (66,74%), số địa phương còn lại vẫn ở mức thấp.

Tại xã Tây Giang, tổng vốn đầu tư công khoảng 364,3 tỷ đồng, tính đến giữa tháng 9/2026 đã giải ngân 77,9% (tương đương 283 tỷ đồng). Xã đặt mục tiêu giải ngân hơn 80% vào cuối tháng 10 tới, 90% vào cuối tháng 11 và đạt khoảng 98% vào cuối năm. Với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, Tây Giang phấn đấu giải ngân 100% vốn chuyển nguồn năm 2025 và hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026.

Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang cho biết, thời tiết miền núi và khối lượng công việc lớn là thách thức hiện tại. Xã kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu (đất, đá, cát), đặc biệt là thủ tục nâng công suất mỏ đá A Hu.

Trong khi đó, vướng mắc lớn nhất tại xã Đại Lộc lại nằm ở khâu giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho hay, tại một số dự án chênh lệch lớn giữa giá bồi thường và giá đất tái định cư khiến người dân khó thực hiện nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng sự đồng thuận. Đại Lộc đề xuất nghiên cứu phương án bố trí tái định cư xen ghép tại những khu đất có giá phù hợp, gần mức bồi thường. Điều này không chỉ giúp người dân giảm áp lực tài chính, sớm ổn định cuộc sống gần nơi ở cũ, mà còn đẩy nhanh sự đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, tinh thần chủ động từ các cấp, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến đột phá trong chặng nước rút.