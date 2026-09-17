Tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển xã Thượng Đức

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở, ngành thành phố và địa phương.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã, Thượng Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Sơn, Đại Lãnh và Đại Hưng, có diện tích tự nhiên 216,37km², dân số hơn 22.500 người. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị cơ bản ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu quán triệt các nội dung làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 20 đảng viên, đạt 125% chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,92%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả và thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 135,8 tỷ đồng, bằng 76,46% dự toán. Xã giải ngân hơn 16,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 61% kế hoạch vốn đầu năm. Địa phương duy trì 7 hợp tác xã, 2 sản phẩm OCOP và tổ chức 3 tour du lịch thử nghiệm nhằm kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan với phát triển du lịch nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức Mai Anh Sơn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Toàn xã hiện còn 102 hộ nghèo, chiếm 1,7% và 72 hộ cận nghèo, chiếm 1,2%. Thượng Đức đang tập trung xây dựng làng Yều trở thành không gian văn hóa Cơ Tu gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, địa hình phức tạp, hạ tầng chưa đồng bộ và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở. Thượng Đức hiện đạt 2/10 tiêu chí nông thôn mới, trong khi mục tiêu đến năm 2029 hoàn thành 10/10 tiêu chí.

Một số công trình, dự án tạo động lực phát triển triển khai chậm; hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục và thiết chế văn hóa tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại diện các sở, ngành trao đổi, thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Xã kiến nghị thành phố quan tâm bổ sung nhân lực cho các lĩnh vực còn thiếu; đầu tư trang thiết bị, phương tiện cấp cứu cho Trạm Y tế xã; hỗ trợ phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thượng Đức và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp công trình phòng, chống lũ theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Cơ Tu tại thôn Yều.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng ủy, chính quyền xã trong ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Thượng Đức có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và còn nhiều dư địa phát triển; nhất là kinh tế nông - lâm nghiệp, kinh tế vườn, phát triển rừng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và văn hóa Cơ Tu.

Địa phương cần đổi mới tư duy phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, quy hoạch và nguồn nhân lực, tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã cần bám sát quy chế làm việc của Thành ủy và các văn bản mới của Trung ương để rà soát, bổ sung; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của cấp trên theo phương châm “6 rõ”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Ngoài ra, cần phát huy vai trò của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách nắm địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là triển khai các chủ trương của Trung ương, thành phố; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu về đánh giá, xếp loại cán bộ, xác định rõ đây là thẩm quyền, trách nhiệm chính trị của ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, thực chất, xuyên suốt, hiệu quả, kịp thời.

Đặc biệt, phải khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá chung chung hoặc đánh giá không đúng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân theo quy định.

Về phát triển kinh tế, địa phương cần bám sát quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch xã, khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng đến phát triển xanh, bền vững; phát triển rừng gỗ lớn, vùng nguyên liệu, nông nghiệp hữu cơ, liên kết sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và chất lượng sản phẩm OCOP.

Xã nghiên cứu khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên, truyền thống lịch sử và không gian văn hóa Cơ Tu; hình thành sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm gắn với sinh kế người dân. Khu di tích Chiến thắng Thượng Đức cần được phát huy giá trị, tạo sự kết nối giữa du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao trước ngày 31/1/2027. Đối với xây dựng nông thôn mới, xã rà soát từng tiêu chí, xây dựng lộ trình cụ thể, phấn đấu cuối năm 2026 đạt 4 tiêu chí và đến năm 2029 hoàn thành 10/10 tiêu chí. Quá trình thực hiện không chạy theo phong trào, hình thức nhưng phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng còn khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.

Trước mùa mưa lũ, địa phương khẩn trương rà soát khu vực không bảo đảm an toàn, hoàn thiện phương án di dời, sơ tán các hộ dân tại nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu và chia cắt, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 5 từ trái sang) cùng đoàn công tác tặng quà, động viên người có uy tín, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn Yều (xã Thượng Đức). Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, chủ động xây dựng chương trình công tác, kịch bản tăng trưởng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho năm 2027.

Đối với các kiến nghị của xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp, tham mưu văn bản đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và định kỳ đôn đốc, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tự lực, tự cường; thực hiện rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả. Thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để Thượng Đức phát triển ổn định, bền vững.