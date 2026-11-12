Tạo chuyển biến mạnh mẽ về học tập, thực hành theo gương Bác

Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Ảnh: PV

Phóng viên: Thưa đồng chí, so với yêu cầu triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước đây, Chỉ thị số 07-CT/TW có những điểm mới, nội dung cốt lõi nào cần được quán triệt sâu sắc? Đặc biệt, yêu cầu đẩy mạnh “thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được hiểu và cụ thể hóa như thế nào để tránh hình thức, chung chung?

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chỉ thị 07-CT/TW nội dung cốt lõi vẫn là kế thừa những giá trị tích cực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và điểm mới có ý nghĩa quan trọng là tạo bước chuyển căn bản từ “học tập và làm theo” sang “thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Có ba nội dung lớn cần đặc biệt quán triệt: Thứ nhất, bổ sung và nhấn mạnh nội dung thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách làm việc của Bác. Thứ hai, gắn việc thực hành với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ ba, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Để tránh hình thức, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải cụ thể hóa việc học Bác thành những nhiệm vụ, hành động cụ thể theo nguyên tắc 6 rõ: Rõ mục tiêu công việc; rõ người (ai thực hiện? ai phối hợp?); rõ việc (làm việc gì?); rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền và trách nhiệm; rõ thời gian.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Phóng viên: Chỉ thị 07-CT/TW đặt ra yêu cầu gì đối với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị? Cần có những giải pháp nào để việc học tập, thực hành theo Bác thực sự chuyển biến thành tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ?

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chỉ thị 07-CT/TW đặt trách nhiệm nêu gương ở vị trí đặc biệt quan trọng, coi đây là phương thức lãnh đạo, tạo uy tín và củng cố niềm tin của nhân dân. Người đứng đầu phải thực sự tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chỉ thị xác định ba nhóm tiêu chí nêu gương: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân.

Ba giải pháp cần tập trung: Một là, công khai cam kết nêu gương của người đứng đầu, cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá cán bộ. Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết công việc, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Ba là, phát huy giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá thực chất.

Điều quan trọng nhất là phải biến trách nhiệm nêu gương thành hành động cụ thể, thành hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ nhân dân. Học Bác không phải để có thêm những báo cáo hay, mà để có những cán bộ tốt hơn, công việc hiệu quả hơn và Nhân dân thực sự được thụ hưởng những thành quả từ sự chuyển biến đó.

Phóng viên: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW?

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo sát sao trên cơ sở xác định việc triển khai Chỉ thị 07-CT/TW là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực thực thi và trách nhiệm nêu gương trong giai đoạn phát triển mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 05/10/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; yêu cầu bảo đảm 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt; gắn kết quả thực hiện với đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Điểm đáng chú ý là tỉnh không dừng lại ở việc tổ chức học tập, quán triệt mà đặc biệt coi trọng khâu thực hành, vận dụng vào thực tiễn, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thảo Nguyên nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phóng viên: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân? Đồng chí kỳ vọng những chuyển biến cụ thể nào sẽ được tạo ra từ việc triển khai Chỉ thị trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Để việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân: Yêu cầu cốt lõi hiện nay là chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định tập trung tham mưu thực hiện tốt bốn nhóm nhiệm vụ: Một là, đổi mới tuyên truyền, giáo dục theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; phát huy vai trò của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, các nền tảng số, tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Hai là, đưa nội dung thực hành theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, nhiệm vụ chuyên môn và chuẩn mực đạo đức công vụ. Ba là, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, gắn cam kết với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực chất. Bốn là, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương bình dị mà giàu sức lan tỏa.

Với sự lãnh đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy các cấp, việc thực hiện Chỉ thị sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, đạo đức, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, trọng dân, vì nhân dân. Để tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng Sơn La phát triển nhanh, bền vững.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!