Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng

Như tin Báo CAND đã đưa, chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III/2026.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương quý III/2026.

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu quan tâm nguồn lực phát triển, nhất là giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp luật để tập trung phát triển kinh tế hai con số, đồng thời bảo đảm nền an ninh, an toàn vững chắc.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, những vấn đề tác động đến đời sống nhân dân phải được giải quyết căn cơ, thấu đáo; mọi chủ trương, biện pháp phải được triển khai đồng bộ; mục tiêu cuối cùng là lập lại kỷ cương, tăng cường quan tâm đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học hiện đại; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu quốc gia. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Công an đặc biệt quan tâm các dự án luật đang được Quốc hội cho ý kiến, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng chịu tác động để rà soát, chỉnh lý kỹ, đảm bảo các luật khi được ban hành sẽ có các nghị định, thông tư hướng dẫn để triển khai ngay, có hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất và đánh giá cao những kết quả công tác của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời nêu thêm một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua, đó là, Bộ Công an đã chủ động đổi mới, bổ sung, hoàn thiện, góp phần quan trọng vào công tác hoàn thiện thể chế; chủ động đề xuất với Trung ương, góp phần cùng Chính phủ báo cáo Quốc hội hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển. Bộ Công an cũng chủ động tham mưu cho Chính phủ nhiều vấn đề chiến lược, vừa hoàn thiện thể chế, vừa kiến tạo phát triển. Công tác tham mưu được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, sát với thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Bộ Công an bước đầu làm chủ được công nghệ, nghiên cứu các sản phẩm chủ lực; hoàn thành 18 cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành; tập trung phát triển công nghệ an ninh tự chủ, lưỡng dụng; đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Công an cũng làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57)…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an bám sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ những vấn đề vĩ mô, chiến lược; các giải pháp đột phá về thể chế để kiến tạo phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Bộ Công an tiếp tục quyết liệt thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đúng tiến độ các dự án Bộ Công an được giao; đẩy nhanh nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ nền, công nghệ chiến lược…

Đồng tình với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay, được thể hiện nổi bật trong quý III/2026, đó là: Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động, quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể, điển hình là tham mưu ban hành 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những Nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội…

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, từ năm 2026-2027, đã có 6 trường văn hoá Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn; các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực, hiệu quả...

Các đại biểu dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương quý III/2026.

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, trên cơ sở đồng tình với phương hướng đã xác định, cũng như phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó, tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác Công an; chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo - phòng ngừa - định hình hiệu quả"; nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát…

Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu, nòng cốt, thúc đẩy triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành. Trung ương đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề chủ chốt hiện nay phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người…

Bộ Công an phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể. Tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định.