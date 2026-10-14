Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành theo Bác

Không gian Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với dấu ấn lịch sử Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh ngày 18/10/1946 góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Thành quả có được của phường Cam Ranh ngày nay có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được ban hành đồng thời cùng với bộ máy mới, con người mới, tư duy mới và cách vận hành mới… Tự hào kỷ niệm sự kiện 80 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cam Ranh quyết tâm ra sức thi đua; tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; luôn gần dân, sát dân, chuyển mạnh tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ “hài lòng” sang “rất hài lòng” để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá năng lực

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ranh, kể từ ngày thành lập, cơ cấu tổ chức chỉ có 1 giám đốc, 3 công chức, 1 hợp đồng và 1 nhân viên của văn phòng nhưng trung tâm đã thực hiện rất hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận "một cửa" và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là đơn vị đi đầu ở tỉnh trong ứng dụng công nghệ số để giải quyết các thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng và hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Cam Ranh cho biết, hiện tại số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã là 377; số lượng thủ tục hành chính được tích hợp dịch vụ công quốc gia 377; dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 262 thủ tục, trực tuyến một phần là 112, có 3 thủ tục cung cấp thông tin trực tuyến. Tất cả các thủ tục đã được tích hợp từ cổng dịch vụ công quốc gia đến phần mềm motcua.khanhhoa.gov.vn. Trung tâm luôn lấy việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đo lường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá năng lực, thực thi nhiệm vụ. Đến nay Trung tâm chưa ghi nhận trường hợp công dân hay doanh nghiệp có ý kiến đối với sự phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ranh.

Phóng viên TTXVN đã tới Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ranh vào những ngày đầu tháng 10/2026. Ngay từ đầu giờ hành chính đã có khá đông người dân đến làm thủ tục. Bước vào trung tâm, người dân được chào hỏi rất lịch thiệp, thân thiện, niềm nở và hỗ trợ tận tình, chi tiết, hướng dẫn chọn đúng thủ tục để bấm số thứ tự trên máy, sao chụp giấy tờ, kiểm tra hồ sơ, cung cấp biểu mẫu, điều phối đến quầy giải quyết.

Anh Trần Hoàng Hà (ở Tổ dân phố Lộc Sơn, phường Cam Ranh) phấn khởi cho biết, trước kia đi làm thủ tục hành chính vất vả, khó khăn, người dân phải tự tìm hiểu về các thủ tục và không phải ai cũng đủ hiểu biết để thực hiện. Thời gian chờ đợi rất lâu và chưa chắc có được kết quả như mong muốn. Nay người dân được cán bộ, tư vấn viên nhiệt tình hướng dẫn đầy đủ các thủ tục cần thiết nên hồ sơ nộp nhanh chóng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn nên người dân rất hài lòng.

Ông Hồ Trọng (ở Tổ dân phố Lộc Phúc, phường Cam Ranh) chia sẻ, việc tiếp công dân có nhiều khác biệt, thấy được sự ân cần, chu đáo của cán bộ trung tâm. Họ luôn niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn nên không mất nhiều thời gian chờ đợi, kết quả giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Chị Lê Châu Thanh Trúc, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ranh thông tin, nhờ có trí tuệ nhân tạo nên các tư vấn viên không cần hướng dẫn quá nhiều cho người dân mà vẫn đảm bảo tra cứu thông tin, làm thủ tục kịp thời. Trung tâm cũng đã đầu tư máy bấm số tự động, giúp người dân thể chủ động lấy số, ngồi chờ đến lượt phục vụ...

UBND phường Cam Ranh đã đầu tư cho trung tâm nhiều trang thiết bị, công nghệ hiện đại. Mới đây trung tâm đã hoàn thành đầu tư, nâng cấp với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Không gian của trung tâm được thiết kế rộng rãi hơn, có ghế ngồi chờ đầy đủ, được đầu tư máy lấy số tự động; robot AI thông minh… để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Chuyển đổi số là “cốt lõi” của sự phát triển

Tại nhiều địa phương ở Khánh Hòa, việc đầu tư, ứng dụng công nghệ số tại các Trung tâm phục vụ hành chính công vẫn còn khá khiêm tốn. Phường Cam Ranh là một trong số ít địa phương đưa robot AI vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Robot AI hỗ trợ người dân quét mã QR trên VNeID hoặc trên căn cước công dân, giúp tiết kiệm thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính, giảm bớt áp lực cho cán bộ trung tâm.

Để áp dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân yếu thế đi làm thủ tục, hướng dẫn lấy số để giải quyết theo thứ tự ưu tiên. Trung tâm bố trí nhân viên hướng dẫn người dân từ việc truy cập VneID đến bốc số, nộp hồ sơ nhanh gọn, rút ngắn đáng kể thời gian. Ngoài đầu tư máy móc và công nghệ, trung tâm đã lập các nhóm Zalo kết nối với chuyên viên các sở, ngành để luôn sẵn sàng hướng dẫn, xử lý kịp thời vướng mắc về các thủ tục cho người dân. Trường hợp chưa xử lý được trên phần mềm, trung tâm chủ động xử lý hồ sơ giấy để kịp trả kết quả cho người dân, rồi cập nhật sau.

Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ranh Trần Chí Bằng nêu rõ, Cam Ranh được hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 phường cũ của thành phố Cam Ranh trước đây. Xác định ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “cốt lõi” của sự phát triển, địa phương đã bố trí kinh phí hơn 11 tỷ đồng phát triển cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đầu tư hệ thống truyền thanh số, camera giám sát, thiết bị và hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Trong 9 tháng của năm 2026, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phường Cam Ranh tiếp nhận 3.578 hồ sơ, trong đó có 3.425 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết được 3.436 hồ sơ. Cụ thể, phường giải quyết trước hạn 3.426 hồ sơ, đúng hạn 10 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Kết quả thanh toán trực tuyến đạt 98,47% (645/655). Kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến của UBND phường trên dịch vụ công trực tuyến đạt 96%. Những con số trên đã phản ánh rõ sự nỗ lực cũng như kết quả mà Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ranh đã và đang thực hiện. Trung tâm luôn chú trọng, ưu tiên giải quyết kịp thời các thủ tục ở một số lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh lớn như hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội…, đúng quy định, không có hồ sơ quá hạn. Kết quả bước đầu tại Trung tâm đã cho thấy, nếu chuẩn bị bài bản, gần dân, sát dân, nỗ lực phát huy sáng kiến thì mọi khó khăn đều khắc phục và hiệu quả sẽ ngày càng thấy rõ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quán triệt phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ nhằm tiếp tục tạo đà vận hành thông suốt mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công ở tất cả xã, phường trong tỉnh.