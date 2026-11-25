Chuỗi hoạt động hướng tới thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết nối nguồn lực. Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức tại Phú Thọ.

*Mở đầu chuỗi sự kiện, tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Không gian trưng bày, triển lãm, trình diễn các sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp công nghệ được giới thiệu tại Triển lãm Techfest PhuTho 2026. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Diễn ra đến hết ngày 26/11, triển lãm quy tụ gần 100 gian hàng, được bố trí thành 7 phân khu chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực: khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối ba nhà; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP và giao lưu các tỉnh, thành phố. Bên cạnh trưng bày trực tiếp, triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số, tạo điều kiện để khách tham quan tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm, công nghệ mới.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, triển lãm không chỉ giới thiệu những thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường. Mỗi gian hàng cần trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững.

*Trong khuôn khổ Ngày hội, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị “Kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du miền núi phía Bắc”.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu, trình bày các sản phẩm công nghệ tại Hội nghị kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung phân tích nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ; giới thiệu mô hình sàn giao dịch và trung tâm kết nối cung - cầu công nghệ liên vùng. Các tham luận làm rõ vai trò của tổ chức trung gian trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung, lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa các địa phương.

Hội nghị giới thiệu 5 giải pháp công nghệ sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp, gồm: công nghệ biến phụ phẩm lá dứa thành xơ sợi sinh thái phục vụ ngành dệt may tuần hoàn của Công ty Cổ phần Nghiên cứu sản xuất và phát triển Sợi ECO; dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt tự động công suất 30 - 50 tấn/ngày của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh thương mại tổng hợp Vĩnh Phát; hệ thống robot xếp dỡ pallet dẫn hướng bằng thị giác 3D kết hợp AI của Công ty Cổ phần Giải pháp Bizfix Lab; công nghệ FUTRA FreshLock bảo quản thực phẩm tươi sống của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Futra và công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển khoa học công nghệ X8.

Thông qua trao đổi, kết nối trực tiếp, các doanh nghiệp đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tự động hóa sản xuất công nghiệp, phát triển nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Hoạt động góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

*Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức chương trình “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ” với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Mở rộng thị trường - Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Chương trình tạo diễn đàn để doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhóm dự án khởi nghiệp gặp gỡ chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm đặc sản chế biến từ sắn, rau sắn và ngó khoai của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Liên Hà tại chương trình “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ”. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco chia sẻ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm dụng cụ tiếp xúc thực phẩm từ lá cây, mo cau; từ lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện sản phẩm đến giải quyết những khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Mô hình cho thấy hướng khai thác lợi thế nguyên liệu bản địa, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường gắn với kinh tế xanh.

Tại phiên giới thiệu dự án khởi nghiệp, 3 dự án được lựa chọn trình bày gồm: Trợ lý Du lịch thông minh Đất Tổ của Đội G88, Trường Đại học Hùng Vương; Bánh sắn Liên Hà của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Liên Hà; Chuỗi giá trị cam Cao Phong, tập trung chế biến mứt cam, cam sấy dẻo của Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong (3T Farm). Các chuyên gia, nhà đầu tư trực tiếp tư vấn về giải pháp công nghệ, khách hàng mục tiêu, khả năng thương mại hóa và định hướng phát triển thị trường.

Tại tọa đàm “Từ ý tưởng đến thị trường - Làm sao để startup địa phương tăng trưởng?”, các đại biểu trao đổi về ươm tạo ý tưởng, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, huy động nguồn lực và tăng cường liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Điểm mới của chương trình là hoạt động tư vấn chuyên sâu theo hình thức vòng tròn, với 6 bàn tư vấn, 6 chuyên gia và 6 dự án tham gia. Qua 6 vòng tư vấn, mỗi vòng kéo dài 5 phút, các nhóm dự án được tiếp cận nhiều góc nhìn chuyên môn, xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nhu cầu, đầu mối kết nối và nội dung hợp tác để tiếp tục theo dõi, hỗ trợ sau chương trình.

Chuỗi hoạt động tại Techfest PhuTho 2026 góp phần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.