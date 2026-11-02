Tạo các giống lúa thế hệ mới thích ứng biến đổi khí hậu

Chiều 1-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc với Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), để nắm bắt tình hình hoạt động và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển ngành hàng lúa gạo của vùng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tìm hiểu về các loại gạo được Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu, sản xuất. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý Viện Lúa ĐBSCL tập trung đẩy mạnh ứng dụng sâu rộng công nghệ sinh học và công nghệ gen để chọn tạo các giống lúa thế hệ mới có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu và đạt năng suất, chất lượng vượt trội; tập trung đổi mới tư duy chọn tạo giống theo hướng “đi trước đón đầu” nhu cầu sản xuất, hướng tới các dòng giống đa dạng về chất lượng; tiếp tục cải tiến các giống lúa chủ lực hiện hữu đang có dấu hiệu thoái hóa hay giảm tính chống chịu sâu bệnh; hoàn thiện các quy trình kỹ thuật canh tác hiện đại, phát thải thấp và phát triển các công nghệ chế biến để nâng cao giá trị của gạo và các phụ phẩm trong sản xuất lúa...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu Viện Lúa ĐBSCL tham gia sâu hơn vào quá trình triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, đặc biệt là quy trình sản xuất lúa chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp Bộ NN-MT rà soát, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp cơ sở vật chất cho Viện Lúa ĐBSCL; bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện của một cơ sở nghiên cứu và sản xuất giống lúa cấp quốc gia; khẩn trương thẩm định báo cáo khả thi, trình Thủ tướng phê duyệt và hỗ trợ sớm triển khai Dự án Xây dựng Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa vùng ĐBSCL nhằm rút ngắn thời gian chọn giống và ứng dụng công nghệ chiến lược.

Các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ Viện Lúa ĐBSCL chuẩn hóa hệ thống sở hữu trí tuệ, đăng ký bảo hộ giống cây trồng quốc tế và kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học toàn cầu.