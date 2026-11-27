Công tác phát triển đảng viên luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, nhằm kịp thời bổ sung lực lượng, tạo nguồn cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về phát triển đảng viên năm 2026, đặt ra những mục tiêu cụ thể cùng các giải pháp đồng bộ, sát với thực tiễn địa phương.

Lễ kết nạp đảng viên ở xã Thổ Tang cho quần chúng ưu tú.

Đặt mục tiêu cao, chú trọng chất lượng đảng viên

Theo đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, năm 2026, tỉnh phấn đấu kết nạp từ 7.864 đảng viên mới trở lên, đạt tỷ lệ 3,03% so với tổng số 259.194 đảng viên hiện có tính đến ngày 31/12/2025.

Đây là chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời tạo nền tảng vững chắc ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc đặt ra chỉ tiêu phát triển đảng viên không chỉ nhằm bổ sung lực lượng cho Đảng mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của các tổ chức đảng. Kết quả phát triển đảng viên cũng là căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm; đồng thời đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà phải bảo đảm chất lượng, cơ cấu và tính kế thừa của đội ngũ đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn về nguồn; tuyệt đối không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn triển khai cho thấy, công tác phát triển đảng viên ở Phú Thọ có nhiều thuận lợi. Nổi bật là sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt từ Tỉnh ủy đến các cấp ủy cơ sở. Việc cụ thể hóa mục tiêu bằng chỉ tiêu hằng tháng, hằng quý, hằng năm, cùng sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi, qua đó phát hiện, bồi dưỡng được nhiều quần chúng ưu tú.

Bên cạnh đó, dư địa tạo nguồn vẫn còn rộng mở ở nhiều khu vực như trường học, lực lượng vũ trang, các xã vùng thuận lợi và khu vực doanh nghiệp.

Dù vậy, công tác này cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, trình độ văn hóa, chuyên môn của một bộ phận quần chúng còn hạn chế, điều kiện tiếp cận thông tin chưa cao. Ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, công nhân và người lao động chịu áp lực về thời gian làm việc, khó tham gia các khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo lịch trình cố định.

Ngoài ra, tại một số nơi vẫn còn tư tưởng “giữ nguồn” cho những năm sau hoặc lấy lý do bận công việc để chưa tích cực tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu. Những hạn chế này đòi hỏi cấp ủy các cấp phải có giải pháp cụ thể, linh hoạt, sát với đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực và đối tượng.

Mở rộng nguồn, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng

Xác định tạo nguồn là khâu có ý nghĩa quyết định đối với công tác phát triển đảng viên, Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trương chủ động tạo nguồn từ sớm, từ cơ sở, có trọng tâm, phù hợp với từng địa bàn và loại hình tổ chức. Kế hoạch số 20-KH/TU đã xác định rõ những nhóm đối tượng, địa bàn cần tập trung thực hiện.

Các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Yên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 11 quần chúng ưu tú vào Đảng

Đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tỉnh chú trọng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và tạo điều kiện để quần chúng tiếp cận thông tin. Nguồn kết nạp được tập trung vào thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, người có uy tín, trưởng, phó thôn và lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Tại các xã vùng thuận lợi và phường, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thu hút, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là công chức, viên chức, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, trí thức và chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trong các trường học, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động phát hiện, lựa chọn sớm học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động để định hướng, bồi dưỡng và tạo điều kiện phấn đấu kết nạp ngay trong trường học, không chờ đến khi sắp tốt nghiệp. Đây là giải pháp nhằm mở rộng nguồn, đồng thời tạo điều kiện để những nhân tố tích cực được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường giáo dục.

Đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tỉnh yêu cầu phân công cấp ủy viên, đảng viên có năng lực phối hợp với chủ doanh nghiệp và các đoàn thể đẩy mạnh tạo nguồn trong lực lượng công nhân, người lao động và cán bộ quản lý. Những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng cần tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên, tiến tới thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, mở rộng nguồn phát triển đảng viên trong người theo tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; kiên quyết khắc phục tâm lý “giữ nguồn” hoặc né tránh nhiệm vụ.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là tháo gỡ những khó khăn về thời gian, điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhất là đối với công nhân trong doanh nghiệp tư nhân và quần chúng ở vùng tôn giáo. Theo đồng chí Bùi Đình Thi, đây là vấn đề thực tiễn được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm.

Để khắc phục điểm nghẽn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy linh hoạt trong bố trí thời gian, địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới. Các lớp học có thể được tổ chức vào ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc hoặc áp dụng hình thức gửi tài liệu để quần chúng tự nghiên cứu đối với những trường hợp đặc thù.

Tinh thần chung là không để rào cản về thời gian làm mất đi cơ hội phấn đấu của những quần chúng thực sự ưu tú, có động cơ vào Đảng đúng đắn. Tuy nhiên, linh hoạt về phương pháp phải luôn đi đôi với giữ vững nguyên tắc. Việc hoàn thành chỉ tiêu không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện hay giản đơn hóa quy trình kết nạp. Mọi trường hợp kết nạp đều phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm chặt chẽ, thực chất.

Song song với công tác phát triển, việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng cũng được thực hiện thường xuyên, qua đó giữ vững sự trong sạch của tổ chức.

Siết chặt trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát

Để Kế hoạch số 20-KH/TU đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thực chất, Tỉnh ủy Phú Thọ đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, gắn kết quả phát triển đảng viên với trách nhiệm của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Theo phân công, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn có trách nhiệm thường xuyên sâu sát, theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả phát triển đảng viên tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm hằng tháng theo dõi, thông báo kết quả kết nạp đảng viên để đôn đốc thực hiện; đồng thời chủ động làm việc trực tiếp với người đứng đầu các đơn vị có tiến độ chậm nhằm phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp tháo gỡ.

Kết quả phát triển đảng viên là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân hằng quý, hằng năm. Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng; những nơi triển khai chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp sẽ bị kiểm điểm, phê bình nghiêm túc.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình kết nạp đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm hoặc biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, giải pháp đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026. Qua đó, không chỉ bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.