Tạo bứt phá trong công tác phát triển Đảng ở Phú Thọ

Chi bộ thôn Nai, xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ họp triển khai công tác phát triển Đảng tại Chi bộ. (Ảnh: NGỌC LONG)

Để làm rõ những giải pháp trọng tâm, thuận lợi cũng như định hướng tháo gỡ khó khăn trong công tác này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phóng viên: Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 của Tỉnh ủy Phú Thọ đặt ra kết nạp ít nhất 7.864 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 3,03%). Đồng chí chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của chỉ tiêu này đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trong công tác phát triển đảng?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm kịp thời bổ sung lực lượng, tạo nguồn cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 7.864 đảng viên mới trở lên, đạt tỷ lệ 3,03% so tổng số 259.194 đảng viên hiện có tính đến ngày 31/12/2025. Đây là chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời tạo nền tảng vững chắc ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều quan trọng không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu số lượng mà phải bảo đảm chất lượng, cơ cấu và tính kế thừa của đội ngũ đảng viên. Kết quả phát triển đảng viên là căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng hằng năm; đồng thời đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Lễ kết nạp đảng viên cho sinh viên Chi bộ Khoa ngôn ngữ Anh, Trường đại học Hùng Vương. (Ảnh: NGỌC LONG)

Do đó, các cấp ủy phải chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn về nguồn; tuyệt đối không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Từ thực tiễn địa phương, công tác phát triển đảng viên của tỉnh Phú Thọ hiện đang có những thuận lợi và khó khăn cơ bản nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và quyết liệt từ Tỉnh ủy đến các cấp ủy cơ sở. Việc cụ thể hóa các mục tiêu bằng chỉ tiêu hằng tháng, hằng quý, hằng năm cùng sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, qua đó phát hiện nhiều quần chúng ưu tú. Dư địa tạo nguồn còn rộng mở ở nhiều khu vực như trường học, lực lượng vũ trang, các xã vùng thuận lợi và khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khó khăn đặt ra cũng không ít. Tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, trình độ văn hóa, chuyên môn của một bộ phận quần chúng còn hạn chế, điều kiện tiếp cận thông tin chưa cao. Ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, công nhân và người lao động thường gánh nặng áp lực thời gian làm việc, khó tham gia các khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo lịch trình cố định. Ngoài ra, ở một số nơi vẫn còn tư tưởng “giữ nguồn” cho những năm sau hoặc viện lý do bận công việc để chưa tích cực tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu.

Phóng viên: Để vượt qua các khó khăn đó và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch năm 2026 đã định hướng mở rộng nguồn phát triển đảng viên ở những địa bàn, đối tượng trọng điểm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Tạo nguồn là khâu có ý nghĩa quyết định đối với công tác phát triển đảng viên. Quan điểm của Tỉnh ủy là phải chủ động tạo nguồn từ sớm, từ cơ sở, có trọng tâm, phù hợp với từng địa bàn và loại hình tổ chức. Kế hoạch số 20-KH/TU đã xác định rõ các định hướng trọng tâm:

Đảng bộ xã Lai Đồng tổ chức kết nạp đảng viên cho đoàn viên ưu tú là người dân tộc tại Chi bộ thôn, bản trong xã. (Ảnh: NGỌC LONG)

Thứ nhất, đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa: Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và tạo điều kiện để quần chúng tiếp cận thông tin; tập trung tạo nguồn kết nạp từ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, người có uy tín, trưởng/phó thôn và lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Thứ hai, đối với các xã vùng thuận lợi và phường: Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cần đẩy mạnh các phong trào thi đua để thu hút, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là công chức, viên chức, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, trí thức và chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Thứ ba, đối với trường học: Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong nhà trường chủ động phát hiện, lựa chọn sớm học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực hoạt động để định hướng, bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu kết nạp ngay trong trường học, không chờ đến khi sắp tốt nghiệp.

Thứ tư, đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Phân công cấp ủy viên, đảng viên có năng lực phối hợp với chủ doanh nghiệp và các đoàn thể đẩy mạnh tạo nguồn trong lực lượng công nhân, người lao động và cán bộ quản lý. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên để tiến tới thành lập tổ chức Đảng khi đủ điều kiện.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát, mở rộng nguồn đối với người theo tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; kiên quyết khắc phục tâm lý "giữ nguồn" hoặc né tránh nhiệm vụ.

Phóng viên: Đối với các "nút thắt" về thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng của công nhân trong doanh nghiệp tư nhân hay quần chúng vùng tôn giáo, Tỉnh ủy đã có giải pháp linh hoạt như thế nào để bảo đảm chất lượng kết nạp, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Đây là vấn đề thực tiễn mà Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy linh hoạt trong việc bố trí thời gian, địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới. Có thể bố trí vào ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc hoặc áp dụng hình thức gửi tài liệu cho quần chúng tự nghiên cứu đối với những trường hợp đặc thù. Tinh thần là không để rào cản về thời gian làm mất đi cơ hội phấn đấu của những quần chúng thực sự ưu tú, có động cơ vào Đảng đúng đắn.

Chi bộ Điện lực Lập Thạch thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú. (Ảnh: NGỌC LONG)

Tuy nhiên, linh hoạt về phương pháp phải đi liền với nguyên tắc vững vàng. Quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu nhưng tuyệt đối không hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện, không giản đơn hóa quy trình. Việc kết nạp đảng viên phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm chặt chẽ, thực chất. Song song với đó, công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng cũng sẽ được thực hiện thường xuyên để giữ vững sự trong sạch của tổ chức.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, để kế hoạch đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công trách nhiệm và siết chặt công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?

Đồng chí Bùi Đình Thi: Mọi chủ trương đúng đắn đều quyết định ở khâu tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Tỉnh ủy Phú Thọ phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng cá nhân:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn có trách nhiệm thường xuyên sâu sát, theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả phát triển đảng viên tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hằng tháng theo dõi, thông báo kết quả kết nạp đảng viên để đôn đốc; chủ động làm việc trực tiếp với người đứng đầu các đơn vị có tiến độ chậm để phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp tháo gỡ. Kết quả này là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân hằng quý, hằng năm. Những tập thể, cá nhân làm tốt sẽ được khen thưởng; nơi làm chưa nghiêm, hiệu quả thấp sẽ bị kiểm điểm, phê bình nghiêm túc.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình kết nạp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm hoặc biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt, giải pháp đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!