Tạo bước tiến đột phá, nâng năng lực kể câu chuyện Việt Nam với thế giới

Tham dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các nước của Quốc hội, cùng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại các tỉnh, thành phố.

Sức mạnh của đối ngoại nhân dân khơi nguồn từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, nhìn lại các chặng đường lịch sử của cách mạng Việt Nam, chúng ta có thể tự hào khẳng định: Đối ngoại nhân dân là một sáng tạo độc đáo, thiên tài của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mang đậm cốt cách, bản sắc, thấm đượm "tâm hồn" Việt Nam, được hun đúc từ những giá trị văn hóa, nhân văn làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

“Sức mạnh của đối ngoại nhân dân được khơi nguồn từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế cao cả. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đối ngoại nhân dân luôn đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong dòng chảy lịch sử ấy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, sứ giả hòa bình, mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè quốc tế.

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, sau Đại hội, các cấp Liên hiệp và các tổ chức thành viên sớm triển khai Nghị quyết Đại hội và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tồn tại, hạn chế, đưa hoạt động của Liên hiệp ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền ngoại giao nước nhà.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu đó và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng, bên cạnh khơi dậy và phát huy nội lực, chúng ta phải huy động mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực từ bên ngoài, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của bạn bè và nhân dân thế giới.

“Thực hiện hai mục tiêu chiến lược của đất nước đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, trong đó khoác lên vai Liên hiệp một sứ mệnh lịch sử mới. Công tác đối ngoại nhân dân cần phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn để thực sự là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Nâng cao năng lực "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới"

Cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, đột phá đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của mình.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp hội, các tổ chức thành viên cần phải nhận thức đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh hết sức quan trọng, đã được Đảng ta xác định là một trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam.

“Các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả, trở thành "lá chắn mềm", "vành đai hòa bình", góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, bà Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Đại biểu tham dự Đại hội

Nhấn mạnh tới việc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cần chuyển từ tư duy coi trọng số lượng sang chất lượng, không chạy theo sự kiện bề nổi mà tập trung vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi "xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định" cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, phải chuyển mạnh sang mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị, trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

“Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu”, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Cũng theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương thông qua việc rà soát, củng cố và "làm mới" hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; đề xuất sáng kiến, định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế lớn, vươn lên vai trò "dẫn dắt" ở các lĩnh vực phù hợp; chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ bè bạn quốc tế.

Đồng thời, phải tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới".

“Cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như ba chân kiềng vững chắc; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý Liên hiệp cần tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân tinh gọn, hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp. Liên hiệp phải quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả. Toàn hệ thống phải sớm hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia và vận hành 100% quy trình trên nền tảng số.

Nhân dịp này, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện tối đa để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương phát huy tốt nhất vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình trong tình hình mới.

“Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân đặt niềm tin vào bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, tư duy mới và động lực mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, đưa công tác đối ngoại nhân dân lên một tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII

Thực hiện chương trình Đại hội, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thảo luận và thống nhất bầu các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra.

Theo đó, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII gồm 97 người, Ban Thường vụ gồm 22 người.

Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.