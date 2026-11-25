Bài toán vốn cho tăng trưởng

Trong lộ trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc huy động nguồn lực đầu tư được đặt ra đồng thời với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn.

Phân tích về nhu cầu nguồn lực cho tăng trưởng tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Hải Nam - Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, kế hoạch vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 dự kiến khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Trong cơ cấu nguồn vốn, chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước dự kiến đạt 1,76 triệu tỷ đồng, khu vực đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 14%, trong khi khu vực tư nhân đóng góp khoảng 56%, tương đương 3,6 triệu tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách, Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách 9,1%, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đồng thời tăng phát hành trái phiếu chính phủ, mở rộng quy mô vay ODA, cân nhắc thoái vốn hoặc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức của doanh nghiệp nhà nước.

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, vốn FDI giải ngân năm 2025 đạt 27,6 tỷ USD, trong 10 tháng năm 2026 đạt 24,1 tỷ USD và dự kiến cả năm vượt 30 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký trong 10 tháng năm 2026 đạt kỷ lục 55 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng giải ngân FDI có thể đạt 10%, đóng góp khoảng 14% vốn đầu tư toàn xã hội.

Các diễn giả chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum). Ảnh: Thành Đạt.

Tuy nhiên, nhu cầu huy động nguồn lực cho nền kinh tế không chỉ dừng ở những mục tiêu đầu tư đã được xác định. TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV cho rằng, nếu tính đầy đủ các yêu cầu phát triển bền vững, quy mô vốn cần thiết có thể lớn hơn mức dự kiến hiện nay.

Theo TS. Cấn Văn Lực, đầu tư tác động cần xem xét toàn diện các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường, thay vì chỉ chú trọng các chỉ tiêu tài chính. Cùng với đó, tài chính bền vững có phạm vi rộng, bao hàm cả tài chính xanh và tài chính khí hậu.

Trong tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 38,5 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm, TS. Cấn Văn Lực chỉ ra rằng, một số nhu cầu vốn gắn với phát triển bền vững chưa được tính đến đầy đủ. Ước tính mỗi năm, Việt Nam cần khoảng 4 - 5 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng và một lượng vốn tương tự để ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nhu cầu vốn dự phòng cũng cần được xem xét, với tỷ lệ 5 - 10% là khá phổ biến trong lĩnh vực tài chính.

Mở rộng dư địa huy động vốn

Trước nhu cầu nguồn lực lớn, TS. Nguyễn Hải Nam đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Việc huy động khoảng 3,6 triệu tỷ đồng từ khu vực này trong năm 2027 đòi hỏi những chính sách đặc thù, có tính đột phá cao.

TS.Cấn Văn Lực cho rằng, bên cạnh hai đề án về cải cách toàn diện thị trường tài chính và phát triển hệ thống ngân hàng, cần tiếp tục nghiên cứu những lĩnh vực mới, trong đó chú trọng phát triển ngành quỹ đầu tư. Hiện quy mô tài sản quản lý và vốn huy động qua hệ thống quỹ đầu tư của Việt Nam còn thấp so với các nước ASEAN, trong khi đây là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng bên cạnh trái phiếu doanh nghiệp.

Thực tế năm 2026, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn trong lĩnh vực đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không, tái thiết nội đô, nhà ở xã hội và đô thị đa mục tiêu được triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo hình thức BT, thu hút nguồn lực đáng kể từ khu vực tư nhân và còn dư địa mở rộng khi bước vào giai đoạn xây dựng.

Theo TS. Nguyễn Hải Nam, bên cạnh tín dụng ngân hàng, khu vực tư nhân cần chú trọng huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), vay quốc tế hoặc kết hợp nguồn lực giữa nhà nước, tư nhân và các tổ chức quốc tế để triển khai những dự án quy mô lớn. Khu vực nhà nước cũng có thể cân nhắc các kênh huy động bổ sung như thu hút vốn quốc tế, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Làm rõ hơn khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của các kênh huy động, TS. Cấn Văn Lực cho biết, nếu phân loại theo khu vực kinh tế, vốn nhà nước hiện chiếm khoảng 28 - 29%, vốn tư nhân trong nước chiếm 54 - 55% và vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 16 - 17%. Tuy nhiên, cách phân loại này chưa phản ánh cụ thể vai trò của thị trường ngân hàng và thị trường vốn.

Theo tính toán của TS. Cấn Văn Lực, trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp 50 - 52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế, trong khi thị trường cổ phiếu chỉ đóng góp khoảng 3%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10 - 11% và trái phiếu chính phủ khoảng 10%. Nhìn chung, thị trường vốn, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đầu tư, mới đóng góp khoảng 23%, chưa bằng một nửa tỷ trọng của tín dụng ngân hàng.

Từ thực tế này, vị chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, mạnh và bền vững thị trường vốn, đồng thời mở rộng khả năng thu hút nguồn lực quốc tế thông qua nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế và thị trường carbon.

Định hình động lực tăng trưởng mới

Gắn với quá trình phát triển các kênh dẫn vốn, TS. Nguyễn Hải Nam cho rằng, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, lấy đầu tư công làm vốn mồi, định hướng nguồn lực thông qua quy hoạch và các dự án có tính khả thi, sức lan tỏa lớn. Khu vực tư nhân giữ vai trò động lực đầu tư lớn nhất, góp phần hình thành năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường nội địa.

Để phát huy vai trò này, doanh nghiệp cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng quy mô sang nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường nghiên cứu, phát triển, tiếp thu công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, doanh nghiệp cần chuyển từ mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn sang tạo lập giá trị bền vững, áp dụng chuẩn mực ESG, minh bạch thông tin tài chính và môi trường, chủ động thích ứng với rủi ro khí hậu và các rào cản xanh.

Trong bối cảnh tỷ lệ tín dụng/GDP đã ở mức 145%, ông Nam nhận định, doanh nghiệp cần cơ cấu lại nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng ngắn hạn, chủ động tiếp cận thị trường thông qua trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh, phát hành gộp có bảo lãnh tín dụng hoặc liên kết với các quỹ đầu tư.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội từ các lĩnh vực phát triển mới như hạ tầng giao thông, logistics, đô thị nén, nhà ở xã hội theo phương thức PPP và các sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái kinh tế bạc.