Không chỉ được kỳ vọng là một kỳ Đại hội có nhiều dấu ấn về quy mô, tính chuyên nghiệp và hiện đại, sự kiện còn mở ra cơ hội đổi mới tư duy quản lý, tổ chức và định hướng phát triển thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dấu ấn của một kỳ Đại hội đổi mới

Theo Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý, phát triển thể dục, thể thao.

Kết quả Đại hội vì thế sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá thực lực, nhận diện những lợi thế, tiềm năng của từng địa phương. Trong ảnh: Các võ sĩ thi đấu môn Kickboxing. Ảnh: Lê Hoàng

Với 48 môn, 63 phân môn, Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò địa phương đăng cai chính, đảm nhận lễ khai mạc, bế mạc và phần lớn các môn thi đấu, thể hiện năng lực, trách nhiệm và vị thế của một trung tâm thể thao lớn của cả nước. Điểm mới có ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả tổ chức.

Đây là kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, tạo ra những thay đổi về không gian phát triển, quy mô nguồn lực, hệ thống đào tạo VĐV và tổ chức quản lý thể thao.

Kết quả Đại hội vì thế sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá thực lực, nhận diện những lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, ngành, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển thể thao. Một trong những điểm sáng của Đại hội lần này là tư duy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tiệm cận với phương thức tổ chức các sự kiện thể thao lớn của quốc tế.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống điều hành điện tử, sổ tay điện tử, cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng tổng sắp huy chương trên môi trường số đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành cũng như phục vụ các đoàn thể thao, giới truyền thông và người hâm mộ.

Quan điểm của chúng tôi là phải chuyển mạnh từ đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có mục tiêu và lộ trình cụ thể. Đại hội lần thứ X phải góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi đó, để thể thao Việt Nam không chỉ duy trì vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà từng bước nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic.

(Ông NGUYỄN HỒNG MINH, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam)

Cùng với đó, chất lượng chuyên môn, tính công bằng, minh bạch trong thi đấu được đặc biệt coi trọng. Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động phối hợp với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia mời 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành thi đấu, đồng thời chú trọng công tác phòng, chống doping, hướng tới xây dựng một kỳ Đại hội trong sạch, chất lượng.

Với quy mô tổ chức trên nhiều địa bàn, công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức, các cơ quan chuyên môn và địa phương đăng cai cũng được triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bộ VHTTDL, Ban Tổ chức Đại hội thực hiện chỉ đạo, điều phối chung, thống nhất chương trình, kế hoạch, điều lệ thi đấu, công tác chuyên môn, trọng tài và giám sát. Các địa phương đăng cai chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, hậu cần và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, phân công phải đi đôi với phối hợp, phân cấp phải gắn với trách nhiệm và kiểm tra, giám sát. Dù các môn thi đấu được tổ chức tại những địa phương khác nhau, toàn bộ Đại hội phải được vận hành thống nhất về tiêu chuẩn chuyên môn, chất lượng tổ chức và yêu cầu phục vụ.

“Dấu ấn quan trọng nhất của Đại hội lần thứ X không chỉ là tổ chức thành công một sự kiện thể thao lớn, mà phải tạo ra bước chuyển về chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và tư duy phát triển thể thao; đồng thời cung cấp những căn cứ thực tiễn quan trọng để định hướng phát triển thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới”, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Từ thành tích tại Đại hội đến khát vọng vươn tầm quốc tế

Được tổ chức theo chu kỳ bốn năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc là đợt kiểm tra, đánh giá toàn diện về trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo, huấn luyện và hiệu quả đầu tư phát triển thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành. Đây cũng là cơ hội để phát hiện tài năng, đánh giá lực lượng kế cận, chuẩn bị nguồn VĐV cho các đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, điều được ngành thể thao đặc biệt kỳ vọng tại Đại hội lần này là sự chuyển biến trong tư duy đánh giá thành tích và định hướng đầu tư. Bởi giá trị của một tấm huy chương không chỉ nằm ở việc đóng góp vào thứ hạng của mỗi đoàn trên bảng tổng sắp mà còn phải được nhìn nhận trong tương quan với trình độ thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, thông qua kết quả thi đấu tại Đại hội, ngành thể thao sẽ có điều kiện đánh giá thực chất trình độ VĐV ở từng môn, từng nội dung, xác định khoảng cách về thành tích và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đặc biệt, đối với các môn thể thao Olympic, ASIAD, đây sẽ là căn cứ quan trọng để lựa chọn những môn, nội dung và VĐV có triển vọng đầu tư trọng điểm.

Bên cạnh cuộc đua tranh huy chương của những gương mặt kỳ cựu, sự xuất hiện của các tài năng trẻ cũng là một trong những điều đáng chờ đợi tại Đại hội. Những cuộc so tài giữa các thế hệ VĐV không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn giúp ngành thể thao nhận diện những nhân tố mới, có khả năng tiếp nối thành công của các thế hệ đi trước.

Việc tuyển chọn tài năng sẽ không chỉ căn cứ vào huy chương hay thứ hạng tại một kỳ Đại hội mà còn được đánh giá toàn diện trên cơ sở độ tuổi, tố chất thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu và tiềm năng phát triển của mỗi VĐV. Từ kết quả Đại hội, ngành thể thao sẽ tiếp tục rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo, xác định các môn trọng điểm, xây dựng lực lượng kế cận và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030, hướng tới Olympic Los Angeles 2028, ASIAD 2030 và những đấu trường quốc tế tiếp theo.

Trong đó, việc tập trung nguồn lực cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương sẽ gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng và các phương pháp huấn luyện hiện đại.

“Quan điểm của chúng tôi là phải chuyển mạnh từ đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có mục tiêu và lộ trình cụ thể. Đại hội lần thứ X phải góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi đó, để thể thao Việt Nam không chỉ duy trì vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà từng bước nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic”, ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, sự chủ động của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, nỗ lực của TP.HCM và các địa phương, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn bằng những đổi mới cả về phương thức tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn. Để khi ngọn đuốc Đại hội khép lại hành trình của mình, những giá trị được tạo dựng sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành nền tảng cho một nền thể thao chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững và tự tin vươn tới những đỉnh cao mới.