Tạo bước chuyển mạnh mẽ cho hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10. Diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau khi thiết lập Đối tác toàn diện, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ bước sang giai đoạn phát triển mới.

Trải qua chặng đường 55 năm xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác, Việt Nam và Thụy Sĩ duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới. Thụy Sĩ là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 1 tỷ USD. Thụy Sĩ cũng là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ hợp tác phát triển cho Việt Nam. Hai nước luôn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trong tổng thể Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2024-2026, Thụy Sĩ coi trọng vị thế, vai trò và dành ưu tiên cho tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam; mong muốn thông qua Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với vị trí và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại Đông Nam Á, cùng quy mô thị trường và triển vọng tăng trưởng dài hạn, thông qua hợp tác, Thụy Sĩ có thêm cơ hội mở rộng hiện diện kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tăng cường kết nối khu vực.

Thụy Sĩ có thế mạnh nổi bật về công nghệ, đổi mới sáng tạo, dược phẩm, tài chính và sản xuất công nghệ cao… trong khi Việt Nam có vị trí chiến lược tại châu Á và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp, vì vậy hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ quan tâm tới thị trường Việt Nam, tìm kiếm đối tác và triển khai những dự án hợp tác mới. Hiện có khoảng 100 tập đoàn, doanh nghiệp của Thụy Sĩ đang hoạt động đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Một trong những nội dung được kỳ vọng nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ lần này là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein). Hai bên đã kết thúc đàm phán ngày 2/7/2026 về một hiệp định có phạm vi khá toàn diện, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như hợp tác và nâng cao năng lực.

Việc hoàn tất và tiến tới ký kết FTA không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường thuận lợi hơn cho hàng hóa của mỗi bên, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao hơn cho các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp hai nước xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế. Đây cũng sẽ là nền tảng để quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA, trong đó có Thụy Sĩ, phát triển sâu rộng hơn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Thụy Sĩ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước, đáp ứng lợi ích và nhu cầu của mỗi bên.

Nhằm triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết của Bộ Chính trị; tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có khối EFTA, chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Thụy Sĩ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước, đáp ứng lợi ích và nhu cầu của mỗi bên.

Chuyến thăm là cơ hội để các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ trao đổi, thống nhất các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và là thế mạnh mỗi bên như đổi mới sáng tạo, xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu, đào tạo nhân lực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề toàn cầu... qua đó triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho hợp tác song phương. Đây cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy đối ngoại trên các kênh Đảng, Nghị viện, giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác nghiên cứu về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Với nền tảng hữu nghị được vun đắp qua nhiều thập kỷ, cùng quyết tâm chính trị và những lợi ích kinh tế bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Thụy Sĩ có cơ sở và nền tảng vững chắc để đưa quan hệ Đối tác toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.